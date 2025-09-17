Туризм

Кочкыш этно­-мюзиклыш вучат

Светлана Носова Comment(0) Материалым 54 гана онченыт

Йошкар-Олаште «Марий мландын юмыжо-влак» этно гастрономий мюзиклым ончаш лиеш.  

 Тудыме Sаvоry House эвент агентстве эртара. Эвент агентстве манмыже клиент-влакын йодмышт почеш мероприятийлам эртарыше организаций манмым ончыкта. Тудо Печать пӧртыштӧ верланен, сандене тушко турист-влакын веле огыл, моло-шамычынат тӱшкан толын кайымыштым чӱчкыдын ужаш логалеш.

Кочкыш этно-мюзикл годым уна-влакым марий да руш йӱла чес денат сийлат, тыгак интерактив программе дене кумылым нӧлтат, калыкнан историйже, тӱвыраж да йӱлаж денат палдарат.

Снимкыште: агентсвыш пурымаште тыгай сӱретым ужаш лиеш.

Светлана Носован фотожо

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
Туризм

Марий Эл верч йӱкдам ида чамане

ВДНХ-ште эртыше «Россий» тӱнямбал ончер-форумышто эн сай стендым ойырат. Марий Эл верч республикыште илыше-влакым веле огыл йӱклаш йодыт. Тидлан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
Туризм

Марий Эл деч  – 24!

Йошкар-Олаште «Диво России» XII всероссийский турист кино(видео)фестиваль почылтын. Тудо кинематографий ден путешествийлан шӱман участник-влакым ушен. 18 июль марте фестивальын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
Туризм

Кок пӱкен дене налшат лийыныт

Амал деч посна огыл Чыкма олаште Ильф ден Петровын «12 стульев» произведенийышт гыч геройжо Остап Бендерлан пӧлеклалтше эсогыл посна лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий