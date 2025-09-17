Кочкыш этно­-мюзиклыш вучат

Йошкар-Олаште «Марий мландын юмыжо-влак» этно гастрономий мюзиклым ончаш лиеш.
Тудыме Sаvоry House эвент агентстве эртара. Эвент агентстве манмыже клиент-влакын йодмышт почеш мероприятийлам эртарыше организаций манмым ончыкта. Тудо Печать пӧртыштӧ верланен, сандене тушко турист-влакын веле огыл, моло-шамычынат тӱшкан толын кайымыштым чӱчкыдын ужаш логалеш.
Кочкыш этно-мюзикл годым уна-влакым марий да руш йӱла чес денат сийлат, тыгак интерактив программе дене кумылым нӧлтат, калыкнан историйже, тӱвыраж да йӱлаж денат палдарат.
Снимкыште: агентсвыш пурымаште тыгай сӱретым ужаш лиеш.
Светлана Носован фотожо