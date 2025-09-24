Кузе илышыш пурталтеш?

Марий Эл правительствын заседанийыштыже шуко пачеран пӧртлаште тӱшка погым капитально олмыктымо шотышто республик кӱкшытан адресный программым шуктен толмо нерген каҥашыме.
Республик вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: программын сайын шукталтмыже пачер оза-влакын взносым жапыштыже тӱлен шогымышт дене кылдалтын.
«Тыште сай вашталтыш шижалтеш: окса пурымаш 2025 ийысе 8 тылзыште 97 процентым эртен. Тидыже тушто илыше-влакын шке мутыштлан оза улмышт да регионал операторын пашам пайдалын ыштымыж нерген ойла», – каласен регион вуйлатыше.
Марий Элын чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министрже Александр Горбунов увертарен: кызыт республикыште программын кум ияш (2023-2025) йыжыҥже илышыш пурталтеш. Программыш чылаже 4028 пӧрт ушнен, тушто 475 тӱжем еҥ – республикысе калыкын 70 процентше – ила.
Тений шуко пачеран 95 пӧртыштӧ 315,3 тӱжем квадратный метр тӱшка кумдыкым 878 миллион теҥгелан капитально олмыктыман. 15 сентябрьлан 60 пӧртыштӧ пашам мучашлыме. 2025 ийыште шуко пачеран пӧртлаште 198 конструкций ужаш уэмдалтеш, тушко инженерный сеть, леведыш, лифт, подвал, тӱжвал пырдыж-влак пурат.
Регионын Чоҥымо паша, архитектур да илыме вер ден коммунал озанлык министерствыже вес 2026-2028 ийласе йыжыҥлан планын проектшым ямдылен. Тушто ончыктымо почеш, вес ийын 91 пӧртыштӧ миллиард утла теҥгелан капитально олмыкташ палемдалтеш.
Парыман пачер оза-влак дене «Кеҥеж – парым деч посна» акций эртаралтеш. Тудым шӧрышӧ да августлан квитанций почеш 2025 ий 20 сентябрь марте тӱлен шуктышо-влак лицевой счётышкышт 2000 теҥгем модын налын кертыт. Ты модмаш 2025 ий октябрьыште лиеш.
Марий Элыште капитально олмыктымо республик программе ыштыме 11 ий жапыште шуко пачеран 1118 пӧртым уэмдыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.