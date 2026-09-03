МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кузе чын пайдаланаш?

Юрий Исаков Комментарий Материалым 31 гана онченыт

Лӱдыкшыдымылык

Кузе чын пайдаланаш?

Тений кеҥежым «Мариэнерго» филиал ийготыш шудымо-влак коклаште электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме шотышто лу дене почмо урокым эртарен.

Занятийыш филиал авалтыме кундемлаште верланыше тазалыкым шуарыме да школ пеленысе лагерьла гыч йоча-влак ушненыт. Специалист-влак нунылан энергообъектла воктене шекланаш да мӧҥгыштӧ электроприбор дене чын пайдаланаш кӱлмӧ нерген каласкаленыт. Электролинийым аралыме кумдыкышто шкем кузе кучымо правил дене икшыве-влак модыш да «Электролӱдыкшыдымылыкым ойырен нал!» интерактивный стенд гоч палыме лийыныт.

Модыш йӧн денак нунылан умылтареныт: молан электроустановко деке лишемаш, трансформатор подстанций воктене модаш да печен налме кӧргыш пураш шучко. Пален налме правилым сайынрак шарнаш мультипликаций персонаж Маша Лампочкина полшен. Занятий мучаште йоча-влаклан электролӱдыкшыдымылык правилан шарныктышым да календарьым пуэныт.

«Мариэнерго» йоча, ача-ава, педагог-влак дене профилактике пашам радамлын шуктен шога. Кеҥеж кампаний жапыште электролӱдыкшыдымылык занятийла дене 500 утла йочам авалтыме.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: электролӱдыкшыдымылык урок деч вара йоча-влаклан шарныктышым кучыктат.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Кӱлешан йодышым кӱлын ончыман

Тачысе темылан Кӱлешан йодышым кӱлын ончыман Марий Эл вуйлатыше «МЭТР» телеканаллан пуымо интервьюшто республикын ошкылжо да ончыкылык планже нерген лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Юрино гыч – Чыкмаш

Юринысе Шереметьев замок гыч Козьмодемьянскыш ынде Юл эҥерыште у вӱд маршрут почылтын.  Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже да лудаш…
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Илышым умылаш полшымылан веле огыл тауштеныт… 13 январьыште палемдалтше Россий печать кечылан пӧлеклалтше торжественный мероприятий Республикысе курчак театрыште эртен.  лудаш…

Добавить комментарий