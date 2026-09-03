Лӱдыкшыдымылык
Кузе чын пайдаланаш?
Тений кеҥежым «Мариэнерго» филиал ийготыш шудымо-влак коклаште электровий дене лӱдыкшӧ деч посна пайдаланыме шотышто лу дене почмо урокым эртарен.
Занятийыш филиал авалтыме кундемлаште верланыше тазалыкым шуарыме да школ пеленысе лагерьла гыч йоча-влак ушненыт. Специалист-влак нунылан энергообъектла воктене шекланаш да мӧҥгыштӧ электроприбор дене чын пайдаланаш кӱлмӧ нерген каласкаленыт. Электролинийым аралыме кумдыкышто шкем кузе кучымо правил дене икшыве-влак модыш да «Электролӱдыкшыдымылыкым ойырен нал!» интерактивный стенд гоч палыме лийыныт.
Модыш йӧн денак нунылан умылтареныт: молан электроустановко деке лишемаш, трансформатор подстанций воктене модаш да печен налме кӧргыш пураш шучко. Пален налме правилым сайынрак шарнаш мультипликаций персонаж Маша Лампочкина полшен. Занятий мучаште йоча-влаклан электролӱдыкшыдымылык правилан шарныктышым да календарьым пуэныт.
«Мариэнерго» йоча, ача-ава, педагог-влак дене профилактике пашам радамлын шуктен шога. Кеҥеж кампаний жапыште электролӱдыкшыдымылык занятийла дене 500 утла йочам авалтыме.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: электролӱдыкшыдымылык урок деч вара йоча-влаклан шарныктышым кучыктат.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.