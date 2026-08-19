Кугу Ачамланде сарын участникшын тулык ватыже Людмила Шадская 101-ше шочмо кечыжым палемден.
Людмила Ивановна 1925 ий 15 августышто Иван Степанович ден Вера Петровна Батыгинмытын шуко йочан ешыштышт шочын.
Кугу Ачамланде сар тӱҥалмек, суртоза фронтыш каен, но Сталинград воктене увер деч посна йомын. Людмила Козьмодемьянскыште мӱкшызылан тунем лектын, сар ийлаште аваж дене пырля колхозышто тыршен.
1946 ийыште ӱдыр Тула область гыч Павел Егорович Шадскийлан марлан лектын. Самырык еш Коротни селаште сурт-печым чоҥен, кум йочам: Евгенийым, Татьянам да Натальям – ончен куштен. Суртоза чодыра озанлыкыште пашам ыштен, озавате ятыр ий верысе кочмыверыште поварлан тыршен.
1980 ийыште Чебоксар ГЭС-ым чоҥымо годым Коротни селан вӱдыш кайымыжлан кӧра Шадскиймыт Озёрка ялыш кусненыт.
Людмила Ивановна – пашан ветеранже, пашам ятыр ий тыршен ыштымыжлан шуко награде дене палемдалтын, нунын кокла гыч эн шергаканже – «За доблестный труд в 1941-1945 годы» медаль.
Но ӱдырамаш эн кугу поянлыкшылан икоян ешыжым шотла. Таче тудо кум йочаже, вич уныкаже, уныкаже-шамычын индеш шочшышт да ик кугезе уныкаж коклаште ила.
Пагалыме ветераным шочмо кечыж дене Озёрка ял шотан илем администрацийым вуйлатыше Анастасия Маринкина ден Курыкмарий районышто Калыкым социально обслуживатлыме комплексный рӱдерын пашаеҥже-влак саламлаш миеныт. Нуно Людмила Ивановналан Россий президент Владимир Путин да Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев деч саламлымашан открытке-влакым, шарнымашан пӧлекым да сылне пеледыш аршашым кучыктеныт.
Курым утла илаш – кугу пиал. Тек тудо ӱмыр мучко пеленда лиеш, Людмила Ивановна.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.