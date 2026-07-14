Курым да ик ий

10 июльышто Кугу Ачамланде сарын участникше Петр Щербаков 101-ше шочмо кечыжым палемден.
Петр Афанасьевич Оршанке районысо Изи Туршо ялыште шуко йочан ешыште шочын. Туршалук шымияш школым тунем лекмыж деч вара верысе «Победитель» колхозышто тыршен.
1941 ий октябрь гыч 1942 ий февраль марте Краснооктябрьский посёлкысо военный складыште пашам ыштен, вара – МТС-ыште. 1943 ий майыште Комсомольск-на-Амуре олаште шофёр-влакын кум тылзаш курсыштым тунем пытарен, да 17 ияш рвезым Моско областьыште чумырымо 28-ше гвардейский миномётный реактивный бригадыш налыныт. Землякна 3-шо Украин фронтыш логалын, чумыр сарым эртен, кумдан палыме «Катюша» боевой машиналан снарядым шупшыктен. Болгарийым, Венгрийым, Молдавийым, Чехийым утарымаште кредалын. Сеҥымашым Прагыште вашлийын.
Сар деч вара 1950 ий февраль йотке Совет Армий радамыште служитлен, Махачкала олаште автомобиль полкын отделений командирже лийын.
Шочмо кундемыш пӧртылмекыже ешаҥын. Галина пелашыж дене ӱдыр ден эргым ончен куштеныт.
Петр Афанасьевич тыныс жапыште шоферлан, бухгалтерлан, туныктышылан да страховой агентлан пашам ыштен. 1977 ийыште Семёновка ялсоветын депутатше лийын.
Ветеранын ешыже кугу: кок икшывыж деч посна кум уныкаже, уныкаже-влакын ныл шочшышт улыт. Илалше еҥ нунылан тӱрлӧ почеламутым сылнын лудеш – Сергей Есенинын ятыр произведенийжым наизусть пала.
Петр Щербаковын 21 медальже да Отечественный сарын 2-шо степенян орденже улыт. Шканже «Фронтовик 1941-1945» знак моткоч шергакан. 2025 ийыште «Йошкар-Олан почётан гражданинже» лӱм дене палемдалтын.
Фронтовикым шочмо кечыж дене Марий Эл Кугыжаныш Погынын социальный политике, тазалык аралтыш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже Наталья Козлова, регионын паша да социальный аралтыш министржын алмаштышыже Наталья Якурнова да моло кугу уна саламленыт, Россий президент Владимир Путинын да Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын персональный саламлымашышт ден шарнымашан пӧлекым кучыктеныт, пеҥгыде тазалыкым, вуй ӱмбалне тыныс кавам тыланеныт.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Элын Паша да социальный аралтыш министерствыжын пресс-службыжын фотожо.