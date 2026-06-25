ЙОШКАР-ОЛА

Кундемым ойыртемалтшылан шотлат

Светлана Носова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

Кызыт республикыште Россий телевиденийын «Культура» телканалын «Культура – неизветные маршруты России» программын сьемочный тӱшкаже пашам ышта.

Тудо Йошкар-Ола ден республикысе районлаште турист-шамычлан келшен толшо сылне верлаж нерген материалым чумыра. Телеканалын пашаеҥже-влак  элнан ойыртемалтше, ӧрыктарыше кундемлаж дене палдарыше документальный циклым чумырат. Марий Эл нерген программе кунам лекмым ешарен увертарена.

Марий Элын Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерствыжын воткылже гыч налме фото.

Лудаш темлена:
ЙОШКАР-ОЛА

Чаплӱмым суленыт

Йошкар-Оласе депутат-влакын погынымаштышт кок еҥлан «Йошкар-Олан почётан гражданинже» чаплӱмым пуаш пунчалыныт.  Тиде – РСФСР-н сулло архитекторжо, Марий АССР-н сулло лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Волгалт торашке, Йошкар-Ола!

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Йошкар-Олалан 440 ий темме вашеш рӱдоланам тӱзатыме шотышто икмыняр пунчалым луктын. Изи Какшан сер лудаш…
ЙОШКАР-ОЛА УВЕР ЙОГЫН

Йошкар-Олалан тений 440 ий темеш. Кугу пайрем лиеш

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев Йошкар-Олалан 440 ий темме пайремлан пӧлеклалтше мероприятий-влакым ямдылыме йодыш дене совещанийым эртарен. Марий Эл лудаш…

Добавить комментарий