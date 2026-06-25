Кундемым ойыртемалтшылан шотлат

Кызыт республикыште Россий телевиденийын «Культура» телканалын «Культура – неизветные маршруты России» программын сьемочный тӱшкаже пашам ышта.
Тудо Йошкар-Ола ден республикысе районлаште турист-шамычлан келшен толшо сылне верлаж нерген материалым чумыра. Телеканалын пашаеҥже-влак элнан ойыртемалтше, ӧрыктарыше кундемлаж дене палдарыше документальный циклым чумырат. Марий Эл нерген программе кунам лекмым ешарен увертарена.
Марий Элын Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министерствыжын воткылже гыч налме фото.