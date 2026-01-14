Эн ару радамыште

Лудаш темлена:
Глава республики принял участие в ВКС
В 6:30 Глава республики принял участие в ВКС с МЧС РФ, где доложил врио Министра МЧС об обстановке. В лудаш…
Чыланат – шӱкшакым эрыкташ
Шошо толмо дене лум йымач шуко шӱкшак, тор лектыт. Йошкар-Олаште арулыкым ыштыме шотышто месячникым увертарыме. Икымше тӱшка субботникым 9 лудаш…
Кантон гыч тӱҥалын таче кече марте…
Йошкар-Оласе Благовещений башньыште кодшо кугарнян «Марий Эл Республикын поликультурный картше» проект кышкарыште У Торъял районлан пӧлеклалтше ончер почылтын. Лилия лудаш…