ЙОШКАР-ОЛА

Эн ару радамыште

Материалым 27 гана онченыт

Йошкар-Ола Российын эн ару 15 ола радамыш логалын.

Кажне ийын ола-влакын экологий рейтингыштым эртарат. Тушто южын да вӱдын качествыштым, ужар кушкылын ситышын улмыжым, промышленный производство-влакын южлан эҥгекым ыштымыштым шотыш налыт.

Ару ола-влак радамыште Севастополь, Тамбов, Саранск, Таганрог, Сочи, Калининград, Кисловодск, Красноярск, Петрозаводск, Владикавказ, Кострома, Грозный, Зеленоград, Ессентуки, Пятигорск улыт.

Михаил Скобелевын фотожо

Лудаш темлена:
