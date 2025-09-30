Кунам умша олмеш кид «ойла»

Йошкар-Оласе Тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште Соҥгыра-влакын тӱнямбал кечыштлан пӧлеклалтше мероприятий эртен.
– Тиде пайрем мыланна кажныланна колын кертдыме еҥ-влакын ӧрыктарыше талантан лийын кертмышт нерген ушештара, – погынышо калыклан манын регионысо тазалык аралтыш министрын алмаштышыже Татьяна Бастракова. – Соҥгыра-шамычын сеҥымашышт ала-мыняр пачаш шергакан, вет нуно усталык шӱлышан улмышт дене веле огыл, тыгак илышын тӱрлӧ нелылыкше ваштареш шоген кертмышт дене ойыртемалтыт. Врач-влак пылыш пӱсылыкын кӱлешлыкшым нигӧ деч сайын умылат да пациент-шамычлан, кеч изишак колаш йӧным ыштен, лийме семын полшат.
Кид дене ончыктен мутланыме да мурымо йӧн (рушла жестовый язык маныт) соҥгыра-влакын ош тӱняште колшо-шамыч дене иктӧр илаш шонымыштым да тыршымыштым пеҥгыдемда.
Тидын нергенак ойленыт мероприятийыште республикнан министерствыж ден ведомствылаже, рӱдоланан администрацийже гыч толшо-влак. Таче нунын ончылно ик задаче шога – соҥгыра гай еҥ-шамычлан каньылын илаш йӧным ышташ.
Игече юалге лийын гынат, пайремыш шуко еҥ толын. Нуно соҥгыра-влакын концертыштым: мурымыштым, куштымыштым да почеламутым лудмыштым – кумылын онченыт. Тыгак кид дене «мутланыме» йӧн дене палыме лийыныт, мастарлык класслашке ушненыт, ярмиҥга ден выставке-влакым акленыт.
Маргарита ИВАНОВА.
Снимкыште: Соҥгыра-влакын концертышт гыч ужаш.
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо.