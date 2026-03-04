Кугу ончерым ямдылат

17-27 мартыштие Уфа олаште Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше «Марийская вышивка: узоры судьбы» кугу ончер эрташ тӱҥалеш.
Тудым Пошкырт кундемысе марий-влакын «Эрвел марий» калыкле-тӱвыра автономийышт Башкортостанысе калык усталык рӱдерын «Урал» этнорӱдерже дене пырля эртара да ончерыш ушнаш кумылан-влак деч йодмашым вуча. Тушко марий тӱрызӧ, марий калык вургемым, сӧрастарышым ыштыше, сӱретче-влак шке пашаштым намиен кертыт. Марий выставкыш пагален ӱжыт! Выставке 27 март марте шуйна. Ты жапыште сувенир йыдалым ыштыме да тӱрлымӧ шотышто мастер класс-влак эртат.
Фотом автономийын воткыл лаштыкше гыч налме.