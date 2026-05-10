Кугешныме да тауштымо пайрем

Юрий Зайцев: «Сеҥымаш кече – тиде Шочмо эл верч кугешнымашым да эрыкым кондышо талешке-влаклан тауштымашым иктыш ушышо кугу пайрем».
Кугу Ачамланде сарыште сеҥымылан 81 ий теммым пайремлыме тӱҥ событий Йошкар-Ола гарнизонын войскаже ден кадет-влакын рӱдӧ урем дене торжественный марш дене ошкыл эртымышт лийын.
Парад ончычсо семынак Россий Федерацийын Кугыжаныш Флагше ден 1945 ийысе Сеҥымаш тистын копийжым нумалын лукмо гыч тӱҥалын.
Сеҥымаш парадын участникше ден ончышыжо-шамычым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.
«9 Май – календарьыште эн ойыртемалтше да эн кугу дате. Тудо кажнын шӱмыш курымешлан возын, элнан историйыштыже совет калыкын лӱддымылык да пеҥгыдылык символжо семын эрелан кодын. Тиде Шочмо эл верч кугешнымашым да эрыкым кондышо талешке-влаклан тауштымашым иктыш ушышо кугу пайрем. Таче ме Сеҥымашлан куанена, неле жапым чытен лекше-шамычлан пагалымашнам ончыктена, сӧй пасуэш вуйым пыштыше талешке-влакым чон коржын шарналтена. Кугу Ачамланде сарыште Марий кундем гыч гына 140 тӱжем утла еҥ кредалын. Кажне кокымшыжо мӧҥгӧ пӧртылын огыл. 53 еҥлан Совет Ушемын Геройжо чап лӱмым пуымо, латнылытын Чап орденын тичмаш кавалерже лийыныт», – манын регионым вуйлатыше.
Юрий Зайцев Кугу Ачамланде сарын геройжо-влак дене пырля Шочмо элым кызыт аралыше-шамычымат палемден.
«Россий президент Владимир Путин нуным Кугу Ачамланде сарын геройжо-влакын вияш наследникышт семын ужеш. Таче ача-кочана-влакын пашаштым кызытсе жапын талешкыже-шамыч – специальный военный операцийын участникше-влак – шуят. Марий Эл гыч сарзе-шамыч СВО-н фронтлаштыже элнан эрыкшым лӱддымын аралат, передовойышто патырлыкым ончыктат да сеҥымашыш пеҥгыдын ошкылыт», – ойлен республикым вуйлатыше да ветеран ден тылын труженикше-влаклан, сарзе-шамычлан полшышо чыла еҥлан тауштен.
Йошкар-Оласе гарнизонын войсковой частьлаж гыч парадный рото-влак ден Марий Элысе образовательный тӧнеж-шамычын парадный расчётышт торжественный марш дене эртеныт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.