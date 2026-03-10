Марий драмтеатрын сценыштыже вес премьер – «Кубик Метри» комедий. Тудым сценыш 14 мартыште луктыт.
Драматург Зинаида Долгован тыгаяк лӱман пьесыж почеш комедийым режиссёр Василий Домрачев ямдыла. Авторын ты произведенийже драматург-влак коклаште эртаралтше «Эн сай пьесе» республиканский конкурсышто икымше вер дене палемдалтын.
Спектакльыште тӱҥ геройым, Кубик Метрим, Марий Элын калык артистше Сергей Данилов модеш. Молан лачшымак автор тыге лӱмден? Кубик Метри – Йошкар пондаш Метрийын Метрий эргыжын Метрийже. Кум тукым ончыкталтеш, садлан автор тӱҥ геройжылан тыгай лӱмым пуэн, – палдарыш Василий Валерианович. – Зинаида Васильевнан возымо произведенийлаже мылам моткоч келшат, сандене тудын пьесыж почеш икмыняр спектакльым калык ончыко луктынам: «Полдыранат ош пеледыш», «Пысман корем», «Ӱдырсий». Кажне спектакль шонаш таратыше, у постановкат тыгаяк лийшаш.
Тудын шонымашыже тыгай: айдеме ӱмыржӧ мучко сай илышым кычалеш. Тидлан тӱня тӱрышкат каяш ямде да кая. Но … чынжым гын, чон куатше тудын шочмо мландыште: йоча жапым эртарыме, икымше йӧратымашым вашлийме, пошкудо-влак дене ик ешла илыме верыште… Но Метри тидым сулен налаш шумо ийготышто веле умылен. Да ала-кунам шукертак ача-коча пӧрт омсаш сакен кодымо кӧгӧным почын пурен да кодшо ӱмыржым тышан шукташ кумылаҥын.
Алевтина БАЙКОВА
Валерий Тумбаевын фотожо