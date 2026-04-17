«Куан памаш» кундемнам моктен мура

Марий Эл Радион хит-парадше
Йолташ-влак, тендан полшымо дене кодшо арняште мурызо-шамыч шке коклаштышт тыгайрак «тошкалтышым» чоҥеныт.
- Людмила Конакова – «Колышт тудын йӱкшым»
- Николай Изергин – «Чеверын код – эрла мартен»
- Надежда Мокеева – «Окна яндам шупшале теле»
- Геннадий Куклин, Лидия Сапаева – «Ош лумын вальсше»
- Кристина Краснова – «Авай»
- Надежда Степанова – «Чын йӧратымаш»
- «Изи шӱдыр» ансамбль – «Мо тӱняште»
- Светлана Строганова – «Пеледеш, пеледеш…»
- «Куан памаш» ансамбль – «Мыйын мландем»
- Иван Соловьёв – «Пеш шуко мут»
Йӧратыме мурызыланда ончыл верым налашыже кузе полшышашым огыда пале гын, ушештарена: 5533 кӱчык номерыш SMS-ым колтыман. Тӱҥалтыште МАРИ мутым возыман, вара, яра верым кодыде, мурын номержым шындыман. Муро лӱмым кавычкыш налман огыл. Йӱклымаш SMS-ПОРТАЛ-ыште кая.
Мотор кундемнам моктен мура
«Куан памаш» ансамбль 2014 ийыште Морко район Коркатово тӱвыра пӧрт пелен шочын. Тудым мурылан изинекак кумылаҥше, самодеятельный композитор Геннадий Алексеев чумырен. 2016 ийыште ты коллектив калык лӱмым налын. Ансамбльым ятыр ий мурызо Валерий Петров вуйлатен. Тудын уке лиймекыже, ты пашам ынде нылымше ий Алевтина Токташева шукта.
– «Куан памашын» составше изишак самырыкештын. Кызыт коллективыште кудытын улына: мый, Лариса Эманова, Валентина Егорова, Ольга Михайлова, Алексей Васильев да Михаил Александров. Репертуарыште калык гыч лекше да авторский муро-влак улыт. Ансамбльын ончычсо мурыжо-влакымат уэмден сценыш луктына, – палдарыш Алевтина Токташева. – «Мыйын мландем» мурылан мутым поэт, Марий Элын калык писательже Зоя Дудина возен, а семжым Владимир Бажанов келыштарен. Мурышто гӱжлышӧ чодыралан, ший вӱдан эҥер ден памашлан, кумда шурно пасулан поян да пашаче кумылан ший калыкна дене кугешнымына нерген ойлалтеш.
Алевтина БАЙКОВА
Фотом ансамбльын альбомжо гыч налме