Корным ыштыме паша нерген ойлен

Марий Эл вуйлатышын пашажым жаплан шуктышо Юрий Зайцев моло регион вуйлатыше-влак дене пырля РФ региональный вияҥмаш шотышто правительственный комиссийын президиумжын заседанийышкыже ушнен. Тудо Россий правительстве председательын алмаштышыже, заседанийым вӱдышӧ Марат Хуснуллинлан кундемыштына корным ыштыме паша кузе кайыме нерген каласкален.

Россий президент В.Путинын кӱштымашыжым шуктен, Киров – Строитель-влак кугу магистральым чоҥымо нерген ойлен. Икымше этап 2019-2023 ийлан палемдалтын, пашан акше – 2,5 мрд теҥге. Палемдыме финансирований гыч 2019-2021 ийлаште 1,6 млрд. теҥгем кучылтмо. 2022 ийыште 421 млн. теҥге ойыралтеш. Киров – Строитель-влак уремлам ушышо корным жап деч ончыч, тений сентябрьыште, почаш палемдыме.

«Регионысо да верысе корно сеть» региональный проект кышкарыште 3,3 млрд. теҥгеаш пашам шуктымо, тидыже планын 72,3 процентше лиеш. 19 объектыште паша мучашлалтын, тышеч 15-ше региональный да верысе кӱкшытан корнылан шотлалтыт, чумыр кутышышт 94 километрыш шуын да 4 кӱвар сооружений.

Юрий Зайцев тыгак «Региональный, муниципалитет-влак кокласе да верысе значениян автомобиль корным вияҥдыме полыш» программе почеш республикын бюджетышкыже 1 млрд.741 млн. теҥге бюджет кокласе трансферт пурымо нерген ойлен.

«Ял кумдыкым комплексно вияҥдымаш» кугыжаныш программе почеш Марий Элыште кок вере корно чоҥалтеш: Морко районысо Курыкӱмбал ялыш кудал пурымаште (1,8 км) да тиде районысак Шлань – Шурга автомашина кудалыштме корно (2,4 км). «Авансым тӱлымӧ, чылаже 55 миллион теҥгем кучылтмо, тидыже контрактыште ончыктымо деч 46 % лиеш», – рашемден Ю.Зайцев.

Тудын мутшо почеш, корным ыштыме пашалан федеральный казна гыч ойырымо окса 2022 ий 16 августлан 3 млрд.700 млн. теҥгеш шуын.

Марий Эл Республикым вуйлатышын организаций да аналитике виктемжын уверже негызеш Л.СЕМЕНОВА ямдылен

Д.РЕЧКИНЫН фотожо