МЕДИЦИНЕ УВЕР ЙОГЫН

Конгрессыште – Марий Эл гыч делегаций

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 17 гана онченыт

 

Россий медшӱжар-влак ассоциацийын конгрессышкышт Марий Эл гыч делегаций пашам ыштен.

Санкт-Петербургышто тиде кечылаште мучашлалтше мероприятийысе стратегический сессийын тӱҥ йодышыжо медицине отрасльыште кадр да ситарыме дене кылдалтше лийын.

Каҥашымаште Россий Минздравын, Кугыжаныш Думын тазалык аралтыш шотышто комитетшын еҥже, регионла гыч внештатный специалист-влак лийыныт.

Конгрессыште участник-шамыч тематический секций еда пашам ыштеныт. Тушто ик эн пайдале паша опыт дене палдареныт.

Марий Эл гыч делегацийым Республикысе кокла медпашаеҥ-влакын ассоциацийыштын председательже Евгения Кузьминых вуйлатен.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

