Комодым, мясорубкым, висам… да эше колошым!

Шочмо марий йылмына дене савыкталт лекше «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влак курым утла лудшыжо-влакым куандарат. Ме, тушто тыршыше-шамычат, кажне гана оҥайрак да чоным тарватыше, кумылым нӧлтышӧ, у дене палдарыше, республикыштына, тыгак тудын деч ӧрдыжтӧ илыше марий-влакын илышышт да моло нергенат возаш тыршена. Лудшына-влак денат кылна огеш йом, кажне пелийыште, подписке компаний мучашлалтмеке, колтымо квитанцийышт почеш лотерейым эртарена. Теве ты ганат редакцийышкына 500 наре еҥ деч серыш пурен. Лотерейлан пӧлекымат кажне гана шукырак да шукырак ямдылаш тыршена. А нунышт 2022 ий I пелийлан возалтше-влак коклаште кӧмытлан логалыныт? Тидым пален налаш эреак куанле!

Виса – Анна Скорцова (Звенигово район Яктерлӱвал ял)

Колош – Г.Романов (Волжский район Пӧтъял)

Вӱдлан фильтр – Венера Большакова (Волжский район Чодыраял)

Хлебнице – Галина Волкова (Советский район Ӱшнур ял)

Походыш пелен налаш келшыше газ плита – Галина Васильева (Звенигово район Кугу Шигак)

Вакшышыш шартыш – Зоя Тихонова (Параньга район Усола ял)

Салма (шемалге) – Александр Усолов (Параньга район Усола ял)

Салма (кӱреналге) – Антонина Шумеева (Советский район Кугэҥер ял)

Плед – Семен Константинов (Кужэҥер район Йывансола ял)

Салатник – Иван Крылов (У Торъял район Токтарсола ял)

Салатник – Зинаида Дмитриева (Морко район Изи Маршан ял)

Пакчасаскам да молымат пӱчкедаш келшыше оҥа – Галина Артемьева (Кужэҥер район Руш Шой села)

Термос – Владимир Михайлов (Параньга район Элпанур ял)

Термос – З.Андреева (Звенигово район Мочалище посёлко)

Каструль – Римма Конакова (Шернур район Куэр почиҥга ял)

Радиоприёмник – Семен Усолов (Параньга район Усола ял)

Пу совла набор – Августа Сидорова (Шернур район Лажъял)

Мӱй (3 литран банке) – Александр Боголюбов (Морко район Ильинский почиҥга)

Мочыла – М.Сомин (Советский Кораксола ял)

Противень – София Павлова (Морко район Шордӱр ял)

Будильник – Наталья Оразаева (Морко район Шлань ял)

Кӱмыж – Лариса Кондратьева (Марий Турек район Лоп ял)

Покрывал – Алексей Петухов (Кужэҥер район Купсола ял)

Пидме шӱртӧ – Раисия Андреева (Морко район Кортасэҥер ял)

2022 ийлан календарь (кугу) – Лидия Никитина (Морко район, Октябрьский посёлко)

2022 ийлан календарь (изирак) – Лариса Лазарева (Морко район, Нурымбал ял)

«Марийцы на просторах России» книга (Оньыжа Эдуард Александров деч) – Иван Васильев (Волжский район, Пӧтъял)

«Саликан пиалже» книга (писатель Александр Петров деч) – Нина Демьянова (Параньга район Штрамарий почиҥга)

Книга набор (Военно-исторический обществе деч) – Надежда Васеева (Шернур район, Лоскутово ял)

Книга набор (МарНИИЯЛИ деч) – Юрий Калугин (Параньга район, Памашъял)

«Марий Эл» газет редакций деч книга комплект – Виталий Ядыганов (У Торъял район, Тошто Торъял села)

– Валентина Кондратьева (Морко район, Шлань ял)

– Софья Хрисанова (Кужэҥер район, Эҥыжсола)

– Раисия Богатырева (Советский район, Калтаксола)

Кофе – Анатолий Великанов (У Торъял район, Элеволко ял)

«Чоныштем илет» марий кино кок диск набор – Евгений Егоров (Марий Турек район, Лӱсэҥер ял)

«Мыскара йӧрвар 1» диск – Мария Петухова (У Торъял район, Изи Кемсола ял)

Володя Матвеевын «Тыге лиеш мо йӧраташ» сольный концертше гыч диск – Лариса Иванова (Параньга район, Изи Пумарий почиҥга ял)

Марий Эл радио деч диск – Марина Романова (Шернур район, Лоскутово ял)

– Виктор Кузнецов (Шурнур район, Алдияр ял)

– Любовь Сергеева (Морко район, Изи Кушна ял)

ТӰҤ ПРИЗ-ВЛАК:

Электромясорубко («МПИК» ООО деч, вуйлатышыже – Алексей Инородцев) – Антонида Михайлова (Морко район, Кӱчыкэҥер ял)

Комод («Мастар мари» ООО деч, вуйлатышыже – Борис Апакаев) – Иван Волков (Шернур район, Лажъял).

Электрон подписчик-влак коклаште 2022 ийын 2-шо пелыжлан яра подписке – Маргарита Кузнецова (Йошкар-Ола)

Альтернатив подписчик-влак коклаште профессионал фотосессий — Марий Элын калык артистше, Курчак театрын актрисыже Эльвира Лисицына (Йошкар-Ола)

Пӧлекым модын налше лудшына-влакым уло кумылын саламлена да ончыкыжымат мемнан дене пырля лийыда манын, ӱшанена. А кӧн квитанцийже модылтын огыл гын, ида ойгыро, вес гана тыландат пиал шыргыжалеш!

Пӧлеклан редакцийыш толмо (паша кечын, 8 гыч 15 шагат марте) деч ончыч 8 (8362) 49-55-11 телефон номер дене йыҥгыртен шижтарыза.

Налза, лудса «Марий Эл» ден «Сурт-печым»!

Алевтина Байкова

Авторын фотожо.