Коло кудымшо гана

1 апрельыште Козьмодемьянскыште «XXVI Игнатьев лудмаш: Курыкмарий-влак Российысе калык-влакын тӱрлӧ сынан тӱвыраштышт да эртыше пагытыште икоян улмаштышт» шанче-практик конференций лиеш.
Тудо Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан да Марий кундемын Курыкмарий велжын Руш кугыжанышыш ушнымыжлан 475 ий теммылан пӧлеклалтын. Тушко Йошкар-Ола, Глазов, Ижевск, Озаҥ, Петрозаводск, Чебоксар олала, Курыкмарий ден Юрино районла, тыгак Чуваш Республикын Моргауш муниципал округ гыч шанчызе-влак толыт. Конференцийын пленар заседанийже деч вара куд посна секций пашам ышташ тӱҥалеш. Тушто лингвистике, литературоведений ден фольклористике, историй ден краеведений, образований, тӱвыра да сымыктыш дене кылдалтше пӱсӧ йодыш-влакым каҥашаш тӱҥалыт. Кугу верым шочмо йылмым арален да вияҥден толмо, калык йӱлам шымлыме, архив ден тоштерлаште аралалтше исторический материалым шымлыме йодыш-влаклан ойыраш палемдыме.
Озаҥ федерал университетын профессоржо, педагогике науко доктор, профессор Альфия Галимуллина руш йылмым туныктымаште у йӧн-влак дене палдарыме, Курыкмарий кидмастар Фелония Шестакова тӱрлаш туныктымо мастер-класс-влакым эртарат.
Конференций кышкарыште Марий кундемын историйже да тӱвыраж дене палдарыше книга, Фелония Шестакован кидпаша ончерже-влак пашам ышташ тӱҥалыт.
Шанче форумым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институт, Курыкмарий районын администрацийже эртарат.
Снимкыште: Никон Игнатьевлан – шарныктыш.
Фотом Н.В.Игнатьев лӱмеш краеведений тоштерын воткыл лаштыкше гыч налме.