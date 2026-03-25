Кокымшо верыш лектыныт

В.М.Лебедев лӱмеш Россий кугыжаныш правосудий университетыште эртыше судебный дебат-влак конкурсышто МарГУ-н командыже 2-шо верыш лектын.
Тиде вузын юридический факультетыштыже тунемше-влак Юлия Шамардина, Валерия Столбова да Валерия Сумина.
Жюрин еҥже-влак ӱдыр-влакын командыштым кӱкшын аклен. Тудым конкурслан юридический науко кандидат, доцент Николай Смирнов ден юридический науко кандидат, доцент Наиль Файзрахманов ямдыленыт.
Конкурс студент-влакын «Кызытсе тӱняште право да суд» тӱнямбал кӱкшытан XXV научно-практический конференций кышкарыште лйиын.
Г.Кожевникова
Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме