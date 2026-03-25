ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Кокымшо верыш лектыныт

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 12 гана онченыт

 

В.М.Лебедев лӱмеш Россий кугыжаныш правосудий университетыште эртыше судебный дебат-влак конкурсышто МарГУ-н командыже 2-шо верыш лектын.

Тиде вузын юридический факультетыштыже тунемше-влак Юлия Шамардина, Валерия Столбова да Валерия Сумина.

Жюрин еҥже-влак ӱдыр-влакын командыштым кӱкшын аклен. Тудым конкурслан юридический науко кандидат, доцент Николай Смирнов ден юридический науко кандидат, доцент Наиль Файзрахманов ямдыленыт.

Конкурс студент-влакын «Кызытсе тӱняште право да суд» тӱнямбал кӱкшытан XXV научно-практический конференций кышкарыште лйиын.

Г.Кожевникова

Фотом Марий кугыжаныш университетын соцкылысе лаштыкше гыч налме

Лудаш темлена:
КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Вера, Верук, Верунчик!

Вера, Верук, Верунчик! Журналист аланыш толмыж деч ятыр ий ончычак Вера Горохова, сценыш мыскара дене лекмекыже, вигак кумылым налын. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Шканат, ешланат…

СВО-н участникше Марий Элыште могай социальный полышлан эҥертен кертеш? Марий Элыште специальный военный операцийын участникше-влаклан да нунын ешыштлан социально лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кумшо ужашым шийме

  Марий Элыште идымвечылашке 144,2 тӱжем тонн угинде пурен. Ялозанлык да кочкыш сату министерстве гыч пурышо увер почеш, арня лудаш…

