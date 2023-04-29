СУЛЕН НАЛМЕ КАНЫШЫШ – КОК ИЙ ОНЧЫЧ
Эртыше ий шыжым пенсий законодательствыш тӧрлатымашым пуртымо дене тений срочный службым призыв почеш эртыше да кугу стажым погышо 100 пӧръеҥ пенсийыш жап деч ончыч лектын.
Сулен налме канышыш палемдыме жап деч 2 ий ончыч 25,8 индивидуальный пенсий коэффициентым (2023 ийыште), 37 (ӱдырамаш-влаклан) да 42 (пӧръеҥ-шамычлан) ий паша стажым погышо граждан-влак лекташ праван улыт.
Тымарте армийыште служитлыме, йочам але пашам ыштен кертдыме гражданиным ончымо, тунемме жапым страховой стажыш пуртымо огыл. Ӱмаште шыжым военный службым призыв почеш эртыме, военный службым эртыме годым специальный военный операцийыште участвоватлыме, добровольческий формированийыште улмо пагытлам пенсийым жап деч ончыч палемдаш правам пуышо страховой стажыш пурташ ыштыме. Тыгодым военный службым эртыме годым СВО-што участвоватлыме да добровольческий формированийыште улмо жап стажыш кок пачаш кугун пурталтеш.
Тидымат шотыш налман: призыв почеш службым эртыме пагытым стажыш пуртымо права 2022 ий 3 ноябрь деч ончычак лийын гын, пенсий 2022 ий 24 февраль гыч палемдалтеш, 2022 ий 3 ноябрь деч вара – йодмашым пуымо кече гыч.
Стаж ден пенсий коэффициентын чотшым Кугыжаныш услуго порталыште але Россий Социальный фондын сайтыштыже личный кабинет гоч индивидуальный лицевой счёт гыч выпискым заказатлен рашемдаш лиеш.
М.ИВАНОВА
Фотом интернет гыч налме