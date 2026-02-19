Кок спектакльжат кугу премий дене палемдалтше

«Шӧртньӧ маске» театр премий ден фестивальын 31-ше тургымыштыжо сеҥыше-театр коллектив-влак 11 февральыште Йошкар-Олаште лийыныт.
Санкт-Петербург оласе Кугу курчак театрын коллективше «Журавль и цапля» (режиссёржо – Екатерина Ложкина-Белевич) спектакльым кок гана ончыктен. А Владимир оласе академический драме театр Г.Константинов лӱмеш академический руш драмтеатрыште «Чёрные доски» постановкыш калыкым чумырен.
– Кугу премий дене палемдалтше театр коллектив-влакым республикнан олаштыже вашлияш – моткоч кугу событий, вет Йошкар-Олаште гына профессионал вич театр, тыгак Эшпай лӱмеш Марий кугыжаныш филармоний улыт. Кажныжын – шке фестивальже да поян репертуарже, – республикысе СМИ-н журналистше-влаклан эртарыме вашлиймаште палемден Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов. – Санкт-Петербург оласе курчак театрын мастарлыкшым уло тӱня пала, садлан Марий Элыштат илыше-влаклан постановкыжым ужаш пайдале. Владимир драмтеатрын ончыкылыкшо верч чот тургыжланенна: 2020 ийыште тудо йӱлен. 2025 ийыште тудым уэмден почыныт. Тыгай гастроль икте-весын пашажым ужаш веле огыл, келшымаш кылым, кӱварым, ышташ полша.
Владимир театрын спектакльже руш писатель Владимир Солоухинын илыш корныжлан да творчествыжлан пӧлеклалтын. Зал тич погынышо калык тудым шокшын вашлийын.
– Ты спектакль мыйын илышыштем веле огыл, а пӱтынь Владимир кундемыште илыше-влаклан кӱлешан. Кок ий ончыч мемнан землякна поэт, писатель Владимир Солоухинын шочмыжлан шӱдӧ ий темын. Тудын нерген шарнымашым калыклан пӧртылтымӧ дене тыгай кугу акым налына манын шонымат огыл. «Шӧртньӧ маске» премийым «Режиссёрын эн сай пашаже» да «Кугу форман эн сай драме спектакль» номинацийлаште налме Российын мотор олалашкыже лектын кошташ йӧным ышта, – каласыш постановкын режиссёржо Владимир Кузнецов.
– Йошкар-Ола – моткоч мотор ола. Тышке икмыняр гана «Мост дружбы» фестивальыш толынна, садлан йолташ-влак дене вашлиймашке эреак куанен вашкена, – палемдыш Владимир театрын директоржо Борис Гунин. – «Шӧртньӧ маскын» лауреатше-влак икмыняр ий ончычат гастроль дене Российын тӱрлӧ олашкыже лектын коштыныт. Но ик жап чарненыт ыле. Тений уэш ты йӱлам илышыш пуртымо дене ме Санкт-Петербург курчак театр дене гастрольыш лектынна. Мемнан спектакльнам шукынрак ужышт манын шонена. Садлан Йошкар-Ола деч ончыч ме Архангельскыште лийынна, а тендан деч вара Воронежыште да Липецкыште ончыктена.
***
Спектакль деч ончыч театрын артистше, Россий культурын сулло пашаеҥже Владимир Лаптев дене усталык вашлиймаш оҥайын эртен. Актёр тӱрлӧ киношто, «Голос. 60+» шоушто сниматлалтмыж нерген каласкален.
– Шоуш 2019 ийыште вучыдымын логалынам, нимогай «блат» лийын огыл. Тушко логалаш чылаже 852 кандидат лийын. Кум турышто улыжат 52 еҥ лийынна. Мый финалыш лектынам, – ойлыш актёр да кокымшо турышто мурымо «Над розовым морем» мурыжым йоҥгалтарыш.
Тудын палемдымыж почеш, шоушто сниматлалтме дене тудым шукын пален налын огытыл, а теве кино «пиарым» ышташ сайын полша.
– «Калина красная» кинон эпизодыштыжо сниматлалтынам. Лӱмнерем фильмын титрышкыже пуртымыланат пеш куаненам ыле. «Бухта страха» фильмыште войзалтме кужу жаплан шарнаш кодын, – умбакыже каласкала артист. – «Кадетство» сериалыште литератур дене туныктышо Лев Михайловичын рольжым модынам, шукышт мыйым «Палочка» маныныт. Съёмко кужун эртен. Икымше блокым, 40 серийым, сниматлымеке, мӧҥгӧ ошкылмо годым кугу баннерыште шке чурийым ужмеке, вожылын кает да умбакыже ошкылат: кугу олаште кӧ пала? А теве самырык-влак шкеныштым чылт кугу артистланак шотленыт. Кеҥежым, кум шагат йӱдым Суворов училищыште съёмко кайыме жапыште, уремыште йыр ӱдыр-влак шогеныт да рвезе-шамычым лӱмышт дене кычкыреныт. Икана Степан Перепечко уремыш когыльылан лектын да теве-теве вургем деч посна толын огыл.
Рвезе-влак кызыт чыланат сайын илат: кӧ артист, а кӧжӧ режисёр улыт. Мутлан, Борис Корчевников телепередачым вӱда, Перепечко шке ресторанжым почын.
Кином ятыр ий ончыч сниматленыт гынат, нуным уремыште шукын палат. Кок ий жапыште артист-влак дене лишыл йолташ лийынна, шукышт дене кызытат кылым кучена.
Икманаш, артистын усталык пашаже нерген пален налаш да мурымыжым колышташ моткоч оҥай ыле. Тидым вашлиймашке погынышо тунемше-влакат палемдышт.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо.