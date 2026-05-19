«Кодса мемнан дене»

Пытартыш жапыште Медведево район Знаменский поселкысо амбулаторийыште тӱрлӧ амаллан кӧра врач-терапевт-влак икте почеш весе вашталтыч.
Шукерте огыл приемыш каяш логале. Мыйым палыдыме моткочак самырык врач ӱдыр вашлие. Анастасия Сергеевна Балахтырева тыште улыжат визымше кече пашам ышта улмаш. Тудын приемым эртарымыже, пациент дене кузе мутланымыже келшыш. Адакшым шинчымашыже кугу улмо шижалте, сандене приём мучаште ик-кок мутым вашталтышна.
Тудо Нижегородский область Шахунья ола гыч улмыжо да мемнан дене МарГУ-м тунем пытарымыже, «лечебное дело» специальностьым налмыже, кызыт ординатурышто тунеммыж нерген ойлыш. Тидак самырык врач дене радамлынрак мутланаш кумылым лукто.
– Анастасия Сергеевна, молан Те лачшымак мемнан деке Йошкар-Олашке тунемаш толында, а иктаж кугурак олашке каен огыдал?
– Мыйын шочмо олам деч Йошкар-Ола марте утыжым тора огыл – машина дене кок шагат наре жапыште толын шуаш лиеш. Вес вузла нергенат шоненам, но содыки тиде олам ойырен налынам. А куд ий тунемме жапыште Йошкар-Ола келшен, да ӱмаште ординатурышкат тыштак кодаш, пашам ышташ кумылем лектын. Кугу олалам пешыже ом йӧрате. изирак утларак келшат. Тыште йӧнанрак, да чонлан каньылынрак чучеш. Тӱҥалтыште Медведево районысо рӱдӧ эмлымверын поликлиникыштыже участковый терапевтлан ыштенам. Знаменский поселкысо амбулаторийыш врач кӱлынат, мыйым тений нылымше майыште тышке кусарышт. Медведево поликлиникыште пел ставкыште ыштенам, а тыште ик ставкым темленыт.
– Пашам эше кужунжак огыда ыште гынат, приёмыш еҥ-влакын утларакше могай чер дене толмышт палдырнымым умыленда докан?
– Утларакше гипертоний, сакыр диабет дене толыт. Тӱҥ шотышто тиде илалшырак-влак улыт.
– Еҥ-влак Тендам, палыдыме самырык врачым, кузе вашлийыныт?
– Сайын. Приёмыш икымше кечынак моткоч шукын толыныт ыле. Тугодсек «мемнан дене кодса» манше-влак улыт.
– Вузым эше ӱмаште веле тунем пытаренда да «мом пала?» манме сынан ӱшаныдымышт огеш шижалт?
– Уке. Кеч, чынак, пашам мый эше йӧршеш шагал ыштем. Октябрьыште улыжат ик ий шуэш. Но мый университетыште сайын тунемынам. Йошкар диплом дене пытараш кок «визытан» гына ситен огыл. Аккредитацийымат «отличнолан» эртенам. Мом ом пале гын, шке гыч тунемаш, пален налаш тыршем. Мый моткоч пунктуальный айдеме улам. Йӧнем уло гын, пашашке ончычрак толаш тыршем. Тыге пациентым палемдыме жап деч ондакрак приниматлем.
– Пашаште вашлиялтше иктаж нелылыкым палемден кертыда?
– Нелылыкшак манаш огеш лий, но мый ик пациентлан приёмышто 12 минут гына ойыралтме жап моткоч шагал улмым палемдынем. Тынар гына минутышто пациентым терген да мо тургыжландарыме нерген каласкалымыжым тӱрыс колышт шукташ неле. Поснак – у верыште да тӱҥалтыште. Сандене кокымшо, кумшо гана толмекше веле рашемдаш лиеш.
Эшежым документ пашам чылажымат паша верыштак ыштен шукташ ок лий да мӧҥгышкат налаш логалеш.
– А пашаштыда мо келша? Мо куандара?
– Кунам пациент-влаклан полшен, эмлен кертат, да нуно «Тау, назначенийда чыла полша!» манын ойлат, «Сай специалист улыда» манын палемдат, тиде куандара.
– Икымше приёмдам, пациентдам шарнеда?
– Шарнем. Икымше пациентем пӧръеҥ лийын. Тудо вӱргорно давлений дене приёмыш толын. Тунем веле пытарыше лийынамат, чонышто лӱдмаш шижалтын. Туге чучын, пуйто нимом ом пале. Тунам эше ЕЦП (Единая цифровая платформа — авт.) программе дене пашам ыштен моштен омыл. Нине амал дене чылажат умылен шукташ лийдымын эртымыла чучын. А вара эркын лыпланенам. Сандене мый пациентым шкенжым, тӱжвал сынжым огыл, а мом кузе ыштышашым сайын пален омыл да тидын дене икымше приёмем шарнен кодынам. (Шыргыжеш — авт.)
– Те изида годымак врач лияш шоненда?
– Индешымше класс деч вара музыкальный училищыш тунемаш пурынем ыле. Молан манаш гын кужу жап, икымше класс гычак, музыкальный школышто «фортепиано» классыште тунемынам. Но тӱрлӧ амаллан кӧра шонымашем шукталтын огыл. А латикымше классым пытарышаш годым ачам- авам дене мутланенна, да медицине направлений дене каяш лийынам, кеч ешыштына ик врачат уке. Авам ончыч ужалыме сферыште индивидуальный предприниматель лийын. Кызыт ик кугу кевыт-влак сетьыште тырша. Ачам – водитель. 11 ияш шольым уло. Кӧ лиеш, эше пале огыл. Ковам гына, авамын аваже, медшӱжар лийын. Тудын деке паша верышкыже чӱчкыдынак коштынам. Очыни, тиде могай-гынат рольым модын.
– Молан пӱй эмлыше монь огыл, а лачшымак врач-терапевт?
– Тыгай шонымашем ординатурышто тунемаш тӱҥалмекем лектын да «терапий» направленийым ойырен налынам. Молан манаш гын тудын деч вара аҥысыр специалистлан тунемаш лиеш. Мыйын тиде йӧн дене пайдаланаш да умбакыже тунемаш шонымашем уло. Ординатурышто тений икымше ий тунемам. Вес ийын пытарымем жаплан лачшымак могай специалист лийшашым рашемем, шонем.
– Музыкым огыл, а медицине пашам ойырен налмыдалан огыда ӧкынӧ?
– Уке. Фортепиано – кызыт мыйын хобби. Айлен илыме пачерыштем электрон синтезаторем уло, да яра жапыште южгунам тудым шоктем. Но тыгайже моткоч шуэн лиеда.
– «Земский доктор» федеральный программыш ушнаш кумылда лийын огыл?
– Мылам тушко ушнаш иктат темлен огыл. Но темлат гынат, ом кӧнӧ ыле докан. Вет ик миллион теҥгем налмеке, ик верыште вич ий пашам ыштыман. А ончыкыжым мо лийшашым огына пале. Ала вес вере каяш перна, каласаш ок лий.
– Мӧҥгыда, ача-авада деч посна йокрокланеда, очыни? Вет пашалан кӧра шочмо кундемышкыда чӱчкыдынжак миен толаш огеш логал докан?
– Туге. Тунемме годым чӱчкыдын кудалыштынам. А кызыт, пашам ышташ тӱҥалмеке, мый декем ача-авам шкешт толын каят. Нуно чӱчкыдынак коштыт. Шкеже пел ийлан ик-кок ганаже миен толаш тыршем.
Пытартыш йодышемлан самырык врач моткочак шӱлыкаҥын вашештыш. Мом ойлаш, мӧҥгӧ деч тораште улмо годым кеч-кӧат йокроклана. Тиде амал дене тудым моткочак чаманышым. Но, вес велым, сай специалист кеч-куштат чот кӱлеш. Сандене мыйынат весе-влак деке ушнымем да ойлымем шуэш: «Анастасия Сергеевна, кодса мемнан дене».
Любовь Камалетдинова