Келшымаш, ваш умылымаш лийшаш

2026 ий 2 апрельыште Ийготыш шудымо-влакын пашашт да нунын праваштым аралыме шотышто комиссийын Марий Эл Республикын Правительствыже пелен черетдыме заседанийже лийын.
Тудым Марий Эл Правительстве председательын алмаштышыже –тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов вӱден.
Комиссийым эртараш ийготыш шудымо еҥын законодательствын нормыжым да общественный порядкым пудыртымо факт-влак амалым ыштеныт.
Тений 14 мартыште Йошар-Олаште илыше ийготыш шудымо таджик рвезе (Российын гражданинже)тудлан шылтален каласыме деч вара Марий Элыште илыше еҥым кӱзӧ дене шуралтен. Подросткын пашажым пушташ тӧчымӧ семын квалифицироватлыме.
Заседаний жапыште мо лиймын амалжым чыла могырымат лончылымо. Тыге подросткын ты кундемысе тӱвырам, йӱлам шотыш налдымыжым, общественный порядкым пудыртымым л
да саргуралым кучылтмым палемденыт. Заседанийыште посна тӱткышым йот элласе тунемше-влак дене пашам ыштымылан ойырымо.
Ийготыш шудымо подросткын ача-аваже нелеш налаш огыл йодыныт, а таджик диаспорын лидерже тудын землякше-влак Российыште илыше калык-влакын йӱлаштым пагалат манын палемден. Ончыктымо позицийым Марий Элыште улшо моло национальный общине-влакын лидерыштат ойырат да нуно шке тукымышт верч вуйын шогат да калык-влак кокласе да конфессий-влак кокласе кылым келыштараш уло вийыштым пышташ тӱҥалыт манын палемденыт.
Комиссийын заседанийжым мучашлыме годым тудын председательже Константин Иванов палемден: «Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкыште шуко национальностян регионым вуйлатыше-влак ончылно калык-влак кокласе кылым да общероссийский гражданский идентичностьым умбакыже пеҥгыдемдыме, национальный диаспор ден землячестве-влак, эн ончычак ийготыш шудымо-влак, коклаште профилактике пашан пайдалыкшым кугемдыме шотышто задаче-влак шогат. Кучем орган, граждан обществын институтшо, образовательный организаций да еш-влакын вийыштым иктыш ушен гына чыла пашам ворандараш лиеш.
Комиссий подростко да тудын ешыже шотышто ведомство-влак кокласе сопровожденийым умбакыже шуяш, тудын шотышто ойырен налме шыгыремдымашым шуктымым терген шогаш, тыгак республикысе тунемме заведенийлаште да национальный ушемлаште ешартыш профилактике мероприятийым эртараш пунчалын.
Марий Эл Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын пресс-службыжын фотожо.