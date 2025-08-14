УВЕР ЙОГЫН

Келшымаш орденым кучыктен

Любовь Камалетдинова

 

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев «Звениговский» калык предприятий-влак ушем вуйлатыше Иван Казанков дене вашлийын да тудлан Луганск Калык Республикын Келшымаш орденжым кучыктен.

– Тиде награде ЛНР-ыште илыше-шамычлан полышым пуышо-влаклан, ты регион дене келшымаш кылым пеҥгыдемдымылан кучыкталтеш, – палемден Марий Эл вуйлатыше.

– Луганск Калык республик дене ме шукертсек пашам ыштена, кажне гуманитар миссийыш ушнена. Тиде мыйын гына огыл, уло коллективын наградыже. Ме умбакыжат полшаш тӱҥалына. Леонид Иванович Пасечниклан кугу тау. Йӧнда лиеш гын, мый дечем таум ойлыза, – вашештен Иван Казанков.

Юрий Зайцев шкенжын да Луганск Калык Республик вуйлатыше Леонид Пасечникын лӱмжӧ дене Иван Казанковлан тыныс илышым ыштымашке надырым пыштымыжлан тауштен да сулымо наградым налмыж дене саламлен.

