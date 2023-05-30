Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш Запорожье областьыште илыше икшыве-влаклан республикысе каныме да тазалыкым пеҥгыдемдыме йоча лагерьлаште смене-шамычым почыт.
Лишыл жапыште кундемышкына икымше тӱшка – 16 ӱдыр-рвезе – толеш. Нуно ийготыш шудымо-влаклан «Журавушка» социально-реабилитационный рӱдерыште канаш тӱҥалыт.
Кеҥеж мучко у регион гыч толшо икшыве-шамычлан путёвкым моло лагерьышкат ойыраш палемдыме, тиде списке кызыт рашемдалтеш.
Йоча-влакын канышышт шотышто йодышым Марий Элым вуйлатыше эртыше арнян Запорожье областьыште лиймыж годым решатлен. Тыгаяк кӱштымаш Юрий Зайцев ден Запорожье областьын губернаторжын икымше алмаштышыже Сергей Толмачёв дене ыштыме ойпидышыш пурталтын.
Марий Эл Республикым вуйлатышын администрацийжын информаций паша пӧлкажын уверже негызеш Г.Кожевникова ямдылен