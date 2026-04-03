Кечывалвелыш -канаш

Йошкар-Ола – Адлер поездыш билетым ужалаш тӱҥалыныт.
«Марий Элын внешний транспортшо» пабликын увертарымыж почеш, поезд 12 июнь гыч, кече коден, 24 сентябрь марте кошташ тӱҥалеш. Марий рӱдола гыч 23 шагатат 50 минутышто тарвана, Адлерыш 5 шагатат 32 минутлан миен шуэш. Корнышто 53 шагатат 42 минут лиеш.
Билетым поездын тарванымыж деч 90 кече ончыч ужалымашке луктыт. Плацкарт вагонышто каяш кандаш тӱжем утларак тӱлаш логалеш гын, купеаныште – латикте гыч латныл тӱжем теҥге утларак.
