Тергымаш лиеш

4 мартыште Марий Элыште калыклан увертарыме системын ямде улмыжым комплексный тергымаш эртаралтеш.
Тудо 10 шагатат 40 минутышто тӱҥалеш да 10 шагатат 47 минут марте шуйна. Тидын годым, калыклан увертарымаш шоктыжо манын, тергыме сигнал-влакым чӱктат: электрон сирене, громкоговоритель, технический средстве-влак пашам ышташ тӱҥалыт. Увертарымашыже тыгай лиеш: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» Тидын годым нимом ышташ огеш кӱл.