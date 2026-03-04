МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Тергымаш лиеш

Светлана Носова Комментарий Материалым 38 гана онченыт

4 мартыште Марий Элыште калыклан увертарыме системын ямде улмыжым комплексный тергымаш эртаралтеш.

Тудо 10 шагатат 40 минутышто тӱҥалеш да 10 шагатат 47 минут марте шуйна. Тидын годым, калыклан увертарымаш шоктыжо манын, тергыме сигнал-влакым чӱктат: электрон сирене, громкоговоритель, технический средстве-влак пашам ышташ тӱҥалыт. Увертарымашыже тыгай лиеш: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!» Тидын  годым нимом ышташ огеш кӱл.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

«Марий Эл»: 2017 ий 7 октябрь

! «Вучен ноен, ӱшан  ден илат» вуймутан  статьяште  Шернур район Чылдемыр ял илемыш пурышо Нольыкмарий, Пӱнчерйымал, Тумерсола да Нурсола лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Турнявӧчыжым погымо жап

9 сентябрь гыч Марий Элыште турнявӧчыжым погаш тӱҥалаш лиеш. Тидын шотышто 30 августышто  Марий Эл правительствын «2023 ийыште турнявӧчыж лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
МАРИЙ ЭЛ : ТАЧЕ

Пашаш колташ сӧрат 

Юрино район Юркино посёлкышто илыше-влакым чаманаш гына кодеш. Тӱжем лишке  еҥ тыште ила. Ынде идалык утла нуным йӱшашлык вӱдым лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий