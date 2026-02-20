Кӱлешан йодыш
Лум шуко – эрыктен шукто
Марий Эл вуйлатыше кугун вочшо лумым кораҥдыме шотышто пашам шке контрольышкыжо налын.
Юрий Зайцев ты йодыш дене лӱмын эртарыме совещанийыште палемден: тений январь-февральыште лум кок пачаш нарылан (184 процент чоло) шукырак возын, тудын кӱкшытшӧ 85 сантиметрымат эртен. Кугу лум корно озанлык службылан кугу нелылыкым луктын. Тудым кече мучко ыштыме режимыш кусарыме, туге гынат лум пургыж угыч да угыч чумырга.
«Мемнан задачына – кеч-могай нелылыкым ончыде, республик мучко корным шотыш кондаш. Мылам комментарийыште тидын нерген возат, увертарен шогат, да шкежат ола мучко коштам, районлашке лектам да ужам. Еҥ-влак шуко пачеран пӧртла кокласе кудывечыла гыч автомобиль дене кудал лектын огыт керт – тусо виктарыше компаний-влак корно ден тротуарым жапыштыже огыт эрыкте. Шӱкым шупшыктышо машина-влакат тушко пурен кертын огытыл, да тудо ора дене чумырген. Ужам, урем ден пӧрт леведышлам эрыктыме пашам вияҥден колташ кӱлеш», – каласен регион вуйлатыше.
Юрий Зайцев палемден: должностьышто улшо чыла еҥ тиде йодышым кӱлын ончышаш.
«Муниципал образований вуйлатыше-влак деч йодам: уремлам, квартал кокласе корнылам, частный секторлам, торасе илемлам, школ ден йочасадла деке лишемме йолгорнылам, эмлымвер ден поликлиникыла деке лишемме верлам лум деч эрыктыме йодышым контрольыш налаш. Кушто технике ок сите, тушко вес участкыла гыч колташ тӱҥалына. Луман циклонлан кӧра ситуаций тыглайжак огыл, сандене кызыт вашполыш пеш кӱлешан. Предприятий, организаций, фермер-влаклан тау, нуно мелын вашештат, полышым шке темлат. Йодышыжо калыклан илашыже йӧным ыштыме дене кылдалтын, да мый тидым шке контрольышто кучем», – рашемден республик вуйлатыше.
Юрий Зайцев ешарен: леведыш ӱмбач лум ден ий нелытым кораҥдымылан посна тӱткышым ойырыман, уке гын южо вере тудо локтылалтынат шуктен. Чыла тыгай объектыште тӧрлымӧ паша кая, а южыштыжо мучашлымат.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: совещанийыште каҥашымаш.
Денис Речкинын фотожо.