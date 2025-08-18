Кечышот ден калык пале:

Марий кечышот:
19 август – Саска илян кече: олма, сливе, грушо кӱын шуыт. Ончыл погымо саска дене Саска илянлан вуйым савен кумалыт.
Марий кумалтышын чинче тушыжо:
Саска перкелан кумалтыш мут гыч:
… Кум тӱрлӧ тӱтырат дене, умбал кугу теҥыз вӱдет дене ныл тӱтыра помыш денен, пыл, мардеж виет дене конден шогет. Кӱдырчӧ кӱдыртымет дене мландыжымат чытырыктет, волгенче вий дене мланде вийжымат нӧлтал колтет. Леве йӱретым конден шавен кодыметлан алал йӧратен лийже мланде вийлан. Осал тул йып дечат олыкетым, нуретым, чодыратымат осал озыркан мардеж дечат, осал шукш-копшаҥге дечат, тӱрлӧ чер дечат аралтышым ыштен шогыза, Юмо-Суксо, Кугу Серлагыш, Илян Кугу Юмыжат. Пелештымына ашеш кайыже. Тӱрлӧ саска дене йывыртыктен шогеда, саскажын отызажымат поген шынденда. Мӧр, снеге тутыжымат поген шогенда, чодырасе моло емыж саскажын вийжымат поген шогенда, туто пакча-саска олмажымат пуэн шоген йывыртыктеда.
Калыкын кочшаш саскажым поген налын, тутло чес обедым ыштен, тутло когылетым ыштен, йывыртыктен шого. Алал лийже, Ош Кече Кугу Юмо, Мландеава Юмо, Илян Кугу Юмо, Кӱдырчӧ, Волгенче, Вӱдава, мыйын пелештымем ашеш кайыже, серлаген шогыжо, тичмашет дене алал лийже!
«Ош Сандалык ончылно» книга гыч (2012 ий) налме.
Черке йўла почеш:
14-27 август – Успений пӱтӧ.
19 август – Мемнан Господь Иисус Христосын Волгалт Вашталтмыже. Кокымшо (Олма) Спас.
21 август – Воронежысе святитель Митрофанын кечыже.
22 август – Соловкийысе святой-влакын соборышт.
Олма Спаслан ямдылалтына
Калыкыште Олма спас ты саскан кӱын шумо пагыт дене кылдалтын. Мутлан, православный-влак икымше погымо олмам черкыш освятитлаш наҥгаят. Молан? Ты саска Адам ден Еван языкыштым ыштыме нерген ушештара, сандене тудым освятитлыде кочкаш ок лий, маныт. А марий-шамыч тудым ӱстембаке шынден, Юмылан пелештен тауштат.
Сандене кок йӱлаштыжат икымше олма – тудо виян саска. Тудым пурлын, ончыкылан вуйушыш шонымашымат пышташ темлат, шукталтеш, маныт. Олма гыч тӱрлӧ кочкышым, когыльым ямдылат.
Михаил Скобелевын фотожо.
Калык пале:
Шулдыран кутко чоҥештылеш гын, йӱр толеш.
Пареҥге чот шочеш гын, идалык неле лиеш.
У тылзым эре ончыл дене ужат гын, поет.
«Марий калык йўла» книга гыч налме, 2020.
Ойӧрӧ:
Ача-авалан икшывым шудалаш ок йӧрӧ – мут шуэш, эҥгек лиеш.
Ача-авалан торжа, неле мутым ойлаш ок йӧрӧ – ӱмыр мучко рыскалан от лий.
Еҥлан осалым шонаш ок йӧрӧ – шканет пӧртылеш.
Ӱстембал йымалне йолым рӱзен шинчаш ок йӧрӧ – тулыкеш кодат.
В.Т.Михайловын «Калык ойпого – калык чон поянлык» книгаж гыч налме.
Ӱмырым илен этарышын каҥашыже:
Кунам кузе лияш от пале гын, айдеме семынак ыште.
Илышыште мо уда лийын – чаманаш нимолан, иктешлымашым шкаланет ыште да умбакыже иле.
Йолташ-влак нерген ойгет годым сайынрак пален налат, а нунын ойгышт годым – шкендым.
Светлана Носова ямдылен.