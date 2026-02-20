Кажне ийын – ончылно

Российысе военно-исторический обществын (РВИО) Марий Элысе пӧлкаже элыште ик эн сайын пашам ыштыше семын палемдалтын.

Регион вуйлатыше Юрий Зайцев регионысо ты пӧлкан попечительский советшын заседанийжым эртарен. Тушто кодшо ийысе пашам иктешленыт. Тыгак подшефный Запорожский областьысе Куйбышев районышто шуктымо паша да Йошкар-Олалан «Герой трудовой доблести» чап лӱмым пуымо дене кылдалтше йодыш-влакым каҥашеныт.

«Республикна Шочмо Элнан военно-исторический поянлыкшым пойдарен да арален толмашке надырым пыштымыж дене кугешнен кертеш. Россий президент Владимир Путинын мыланна палемдыме миссий эртыше героический пагытым шымлымаш да историйым йоҥылыш умылтараш тыршыме ваштареш лийме гоч кугыжаныш ден обществе кокласе кылым пеҥгыдемдымашке виктаралтын. Кажныже умылена, мемнан паша самырык тукымым шке элна, историйна да тудын геройжо-влак верч кугешныме шӱлышеш шуарымаш дене кылдалтын», – палемден Юрий Зайцев.

Заседанийыште РФ Президентын управленийжым вуйлатышын гуманитар сферыште кугыжаныш политике шотышто алмаштышыже, РВИО председательын алмаштышыже Николай Овсиенко лийын. Тудо регионысо пӧлкан Российыште кажне ийын сай пашаж дене ойыртемалтмыжым палемден да Юрий Зайцевлан Российысе военно-исторический обществын членский билетшым кучыктен.

«Россий президентын администрацийжым вуйлатышын алмаштышыже Сергей Кириенкон кӱштымашыже почеш, Военно-исторический обществе «Город трудовой доблести» чап лӱмым налше олалаште стелле-влакым шогалтыме проектын операторжылан шотлалтеш. Марий Элын элнан историйышкыже пыштыме надыржым шотыш налын, Йошкар-Ола тиде чап лӱмым нумалшаш манын шонем. Тидын шотышто ме тыланда чыла кӱлеш полышым пуэна», – каласен Николай Освсиенко.

РВИО-н регионысо пӧлкажын председательже, «Йошкар-Ола» оласе округ вуйлатыше Евгений Кузьмин 2023-2025 ийлаште организацийын шуктымо пашаж дене палдарен. Тиде жапыште икмыняр гана исторический уэмдымаш фестиваль, шахмат турнир, Российын геройжо-влак дене вашлиймаш, куснылшо ончер ден шарнымаш мероприятий-влак эртаралтыныт. Регион Запорожский областьысе Куйбышев районлан полша. Тидлан кӧрак тушто РВИО-н верысе пӧлкажым ыштыме да икмыняр пырля мероприятийымат эртарыме.

Регионысо пӧлкан исполнительный директоржо Никита Черный тенийлан военно-исторический шинчымашым аралаш, кумданрак шараш полшышо план дене палдарен. Ик эн тӱҥ мероприятийже семын регион-влак кокласе кӱкшытан «Наследие» исторический уэмдымаш фестиваль лийшаш. Ынде кумшо ий почела тудым эртараш РВИО-н Рӱдӧ Советше полша. Тидлан Никита Черный Николай Овсиенколан тауштен.

Калыкыште герой-влак нерген шарнымаш кодшо манынат паша ышталтеш. Совет Ушем Герой Павел Тезиковлан мемориал оҥам вераҥдышашлан йодмашым ыштыме. Тыгак обществын верысе пӧлкажым Козьмодемьянскыште почаш палемдыме.

2026 ийыште республикын чыла муниципал образованийышкыже «Исторический шарнымаш» кинолекторий миен шушаш. Марий кугыжаныш университетыште вӱдышӧ историк-влак дене вашлиймаш-влак лийшаш улыт.

Поснак кугу тӱткыш СВО ветеран-влаклан да нунын ешыштлан полышлан ойыралташ тӱҥалеш. «Российысе регион-влак элнан военный историйыштыже» VIII всероссийский шанче-практик конференцийым эртараш палемдыме. Запорожский областьысе Куйбышев районын пӧлкажлан полшымо амал дене «Герои и подвиги» куснылшо ончерым тушко колтат.

Мероприятий годым Юрий Зайцев регионын социально-экономически вияҥдымашкыже надырлан да сай паша лектышлан Евгений Кузьминлан «За заслуги перед Марий Эл» орденын медальжым кучыктен.

Марий Элыште Российысе военно-исторический обществе 2018 ий гыч ышта да 300 еҥым уша. Попечительский советым регион вуйлатыше Юрий Зайцев вуйлата.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.

Снимкыште: регион вуйлатыше Юрий Зайцев ден Николай Овсиенко.