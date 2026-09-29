Кавун тамле да пайдале

Туштым палыза: «Шийым шындет – шӧртньым налат». Чын вашмутым шукын палышда докан: «Кавун».
Йыраҥыште ты пакчасаска тул гай тӱсшӧ дене торашке волгалтын кия. Кавун тӱрлӧ витаминлан поян. Ончычрак пучымышым шолтеныт, когыльо кӧргашлан кучылтыныт гын, пытартыш жапыште сокым, вареньым шолтат, тыглайын пӱчкеден, тӱрлӧ кочкышыш пыштат, цукатымат ыштат. Южышт тазалыкым эмлашат кучылтыт.
А те, йолташ-влак, кавун дене мом ыштеда? Могай кочкышым ямдыледа?
Римма ПЕТРОВА, Марий Элын сулло туныктышыжо:
– Шошым моло пакчасаска дене пырля кавуным шындаш йӧратем. Тиде саска – изи годсек вӱрыш шыҥдарен толмо кочкышем. Молан маныда? Моткоч чот палышым йӧратем! А палыш кавун деч посна тамле огыл, тудо ойлен моштыдымо тамым пурта. Тудым кочкын гына пален налат. А пытартыш жапыште кавун гыч сокым ыштен йӱаш тӱҥалынна. Моткоч тамле! Мемнан ешыште чылан йӧратена. Кавун сок – тиде чевер, A, C, E, K витамин-влаклан поян йӱыш: тудо калий, магний, кӱртньӧ, цинк да фосфор уло.
Светлана САНДАКОВА, Марий Элын калык артистше:
– Тений мускатный кавуным шынденам. Мый дечем молыжо ешыштына тудым нигӧ ок йӧрате. Очыни, тазалыклан пайдале улмыжым эше умылен шуктен огытыл.
Кавуным поснат, моло пакчасаска денат иквереш тушитлем, телылан морозильникыш оптем, южгунам свежанекак кочкам. Тений эше сокым ыштен омыл, садлан лишыл жапыште ты пашам шуктынем. Рис пучымышышкат тудым нӱжен пыштем, моткоч тутло!
Йочам годым авам кавун когыльым ышта ыле, тунам мыят ом йӧрате ыле. Эх, чылажым умылен шуктен омыл улмаш! А кызыт мый тудым чотак йӧратем.
Эше изирак кавунем уло, тудым пӱтынек духовкыш шынден ончынем. Тушко шылым, шоганым, рисым да эше иктаж-мом жаритлен пыштем, да тутло лиеш шонем.
Галина ЯКУШЕВА, мурызо:
– Кавун гыч сокым ямдылем, а томжым ойырен, кошташ пыштем да, уныкам-влак толмеке, нунымат сийлем. Томжым вес ийын шошым ӱдашланат поген кодем, ты сомыл мылам пеш келша.
Кавун тазалыклан пайдале, сандене тудо кажне озаватын пакчаштыже кушкеш шонем. Чевер тӱсан пакчасаскам кролик да каза-шамычат йӧратен кочкыт.
Надежда МОИСЕЕВА, Марий самырык театрыште сылнымут ужашым вуйлатыше:
– Кавуным икмыняр ий ончыч шындаш тӱҥалынам. Эн ондакше пакчаште яра вер улмылан кӧра шуко тӱрлӧ сортым ӱденам. Тунам чыла кавуным вольыклан пукшымо, лач ик-кок гана сокым ыштыме.
Кызыт кавуным кум озымым гына шындем. Йоча дене мӧҥгыштӧ шинчымем годым телевизор дене сад-пакча нерген передачым ончаш йӧратенам. Лач туштак эн тамле сорт нерген колынам. Ынде кокымшо ий «Мраморная» сортым гына шындем. Тудо тӱжвал тӱсшӧ денат пеш мотор, тамже денат пеш тутло. Шукерте огыл ешемлан шӱр-немырым шолтенам. Тыгак тӱрлӧ пакчасаска да шыл дене йӧре-варе изи кӧршӧкеш духовкышто кӱктем. Таче, мутлан, мультиваркеш рагу семын тушитлем. Кавун дене кужун шогылташ огыл манын, тудым тыгыдын пӱчкеден, морозильникыш оптем, тыге кӱлеш годым луктын, тамле кочкышым ямдылаш моткоч йӧнан.
Алевтина Байкова ямдылен
Авторын фотожо