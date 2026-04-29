Шошо кумылым шарыше кас

Россий писатель ушемын еҥже, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже, чапланыше поэтессе Раиса Николаевалан (Мардан Раялан) 20 апрельыште 80 ий темын.
Тидын лӱмеш 23 апрельыште республикысе Курчак театрыште «Шошо кумыл» лӱмгече касше эртыш. Тудын тӱҥалмыж деч ончыч театрын фойештыже «Йӧратымашлан ӱшанен» книган презентацийже лие. Раиса Ивановна Тамара Лесикын «Верую в любовь» романжым марлашке кусарен.
Юбилярын илыш корныжо тӱрлӧ йыжыҥан лийын. Но кызыт мо дене ила, чылаланат манме гаяк сулен налме канышыш лекмекше шӱмаҥын. Шарнедас, кумдан палыме ик фильмыште тӱҥ героиня ойла: «В 45 лет жизнь только начинается. Теперь я это точно знаю!» А тудо тыгерак каласен кертеш, очыни: «Сулен налме канышыш лекмеке гына илыш тӱҥалеш. Тидым кызыт мый пеҥгыдын ойлен кертам!» Вет пайрем кас тӱҥалтыште ончыктымо видеофильмыштат (тудым оператор Вера Акпатырева ямдылен) тидым пеҥгыдемдыме семынак лач тунамак почеламутым возаш, ятыр почеламутшын мурыш савырнымыже, морж семын йӱштӧ вӱдыштӧ йӱштылаш тӱҥалмыже да олаште, республикыште, эсогыл Москваште сеҥышыш лекмыж нерген каласкалыш. Америкышкат пенсийыште улмыж годымак каен да 6 ий илен. Туштак сӱретлаш тӱҥалын. А эше кӧ мемнан газетнам лудын гын, пала: пуымо интервьюштыжо тудо пытартыш жапыште тренажерышто заниматлаш, гитарым шокташ, почеламутлам наизусть тунемаш тӱҥалмыж нерген ойла. Чыла тидат сулен налме канышыш лекмекше лийын. Тугеже, пенсийыш кайымеке, илыш эркыштеш манме пешыжак чын огыл. Южыштын, тевыс, чулымештеш веле! Санденак Раиса Ивановналан 80 ийым йӧршынат от пу. Тидлан ӱшанымылат огеш чуч.
Саламлыше-влакат, а нуныжо ятырын улыт ыле, мутлан, Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Майоров, Волжск муниципал округ вуйлатыше Валериян Семенов, ты округын администрацийжын тӱвыра, физический культур да спорт отдел вуйлатышыже Любовь Казакова, шукын молат тидымак палемдышт. Кумдан палыме сӱретче Иван Ямбердов гын Раиса Ивановнам тул гай тӱсан вургемым чийышым, тыгаяк тӱсан шляпам упшалшым сӱретлен да тидын дене чыла каласен. А марий ӱдырамаш-влакын «Саскавий» ушемыштын вуйлатышыже Маргарита Тойшева вачышкыже кугу шовычым пыштен саламлыш. Вет Раиса Ивановна Николаева – ушемнан чолга еҥже.
Лӱмгече касшым сылне муро дене сӧрастараш да пайрем озам саламлаш шочмо Кугу Корамас ялже гыч «Чоткар тукым» ансамбль, Приволжский поселко гыч Вячеслав Осиповын вуйлатыме вокал ансамбль толыныт ыле. Мутат уке, кумдан палыме композитор, ял пошкудыжо Иван Егоров саламлаш лекте. Мардан Раян возымо почеламутшылан келыштарыме мурым Зоя Берникова, Светлана Яндукова, Алина Егошина ден Александр Бирюков, Светлана Осипова, Иван Соловьёв ден Марина Воронцова да ятыр молат йоҥгалтарышт. А «Падыраш» ансамбль ончышо-влакын кумылыштым кузе нӧлтале! Эсогыл Раиса Ивановна шкежат, сценыште шинчыме чапле тронжо гыч кынелын, тавалтен колтыде ыш чыте!
Тиде пайремыштак тудлан, тыгак эмлызе Светлана Бочкаревалан да журналист Лидия Семеновалан Ветеран-влакын марий республиканский организацийыштын председательже Николай Сорокин «Марий Эл Республикын почетан ветеранже» удостоверенийым да знакым кучыктыш.
Лӱмгече кас моткочак моторын, веселан, оҥайын, антракт дене гынат, ик шӱлыш дене эртыш. Пайрем касын озаже шкеже тыгай да сандене, очыни…
Любовь Камалетдинова