Карелийыште шуйна
23 октябрьыште Марий Элыште «Финн-угор транзит» фестивальын X юбилейный тургымжо почылтеш.
Тудо кок республикым – Марий Эл ден Карелийым – авалта. «Финн- угор транзит» сымыктыш да калык усталык фестиваль – 17 ий утла финн- угор калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдыше, нунын йӱлаштым аралыме ӱшанле «кӱвар.
«Фестиваль мемнан элысе тӱрлӧ калыкын тӱвыра ден йӱлаштым арален да шарен толаш кумылаҥдыше йӧныш савырнен, тидын дене пырля тудо регион ден ведомство коклаште келшымаш кылым пеҥгыдемда, финн-угор калык-влакын талантан мурызыжо, материальный огыл этнотӱвыра поянлыкым шымлыше-влакым пырля уша», – палемда В.Д.Поленов лӱмеш Российысе Калык усталык пӧртын директоржо Тамара Пуртова.
X юбилейный тургым 23-26 октябрь гутлаште эрта. Икмыняр кечылан Йошкар-Ола Российысе финн-угор калык-влакын йӱла тӱвыраштым иквереш ушышо рӱдерыш савырна. Тышке Беларусь, Луганск калык, Марий Эл, Удмуртий, Коми республикла, Пермский край гыч коллектив, солист, эксперт ден калык усталык пӧрт-влакын (рӱдер) вуйлатышышт толыт.
Мероприятий годым фестиваль менеджментын кызытсе жаплан келшыше йӧнжӧ-влак дене пайдаланыме, усталык проект-влакым ыштыме, йӱла тӱвыра да чон-кӧргӧ поянлык шотышто «йыргешке ӱстел» ден стратегический сессий, пресс-конференций-влак, ончер проект-шамычын презентацийышт эртат да элнан материальный огыл этнотӱвыра поянлыкше нерген фильм-влакым ончыктат.
Фестиваль Э. Сапаев лӱмеш марий кугыжаныш академический опер да балет театрыште гала-концерт дене мучашлалтеш.
1 гыч 4 ноябрь марте фестиваль эстафете Карелий Республикыш кусна. Тусо мурызо-влак деке тыгак Донецкысе Калык, Крым, Мордовий, Удмуртий республикла, тыгак Ленинград область ден Москва ола гыч артист ден эксперт-влак ушнат.
Палашлан:
«Финн-угор транзит» – В.Д.Поленов лӱмеш Российысе Калык усталык пӧртын кужу жап шуйнышо проектше. Тудо 2008 ийыште тӱҥалын. Тиде жапыште Российысе финн-угор калык-влакын тӱвыра поянлыкыштым аралаш да кугемдаш полшышо калык усталык ден профессиональный сымыктышын авторитетан смотрышкыжо савырнен. Учредительжылан Россий Федерацийын Тӱвыра министерствыже, партнёржылан Россий Федерацийысе Финн-угор калык-влакын ассоциацийышт шотлалтыт.