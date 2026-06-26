Велокорно
Капкыл шуартыш да команде шӱлыш
«Мариэнерго» филиалын Самырык-влак советше тений Йошкар-Олаште латикымше гана эртыше «Эвелин-2026» велокудалыштмашке ушнен.
Ола уремла мучко 10 километрыш шуйналтше ты маршрутыш чолган илен тунемше профессионал спортсмен ден велоспортым йӧратыше кок тӱжем утла еҥ лектын.
«Мариэнергон» самырык пашаеҥже-влак дистанцийым сайын эртеныт, тыгак корнышто кудалыштме да лӱдыкшыдымылык правилым палыме шотышто конкурсыш, тематике почеш акцийыш да спорт флешмобыш ушненыт.
«Эвелин» велокудалыштмашке ушнымаш «Мариэнерго» пашаеҥ-влаклан поро йӱлаш савырнен. Тыгай мероприятий капкылым шуараш да команде шӱлышым пеҥгыдемдаш полша. Ме оласе да республикысе спорт таҥасымашлашке кумылын ушнена», – палемден «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: велокудалыштмашке лекше энергетик-влак.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.