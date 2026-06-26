УВЕР ЙОГЫН

Капкыл шуартыш да команде шӱлыш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 30 гана онченыт

Велокорно

Капкыл шуартыш да команде шӱлыш

«Мариэнерго» филиалын Самырык-влак советше тений Йошкар-Олаште латикымше гана эртыше «Эвелин-2026» велокудалыштмашке ушнен.

Ола уремла мучко 10 километрыш шуйналтше ты маршрутыш чолган илен тунемше профессионал спортсмен ден велоспортым йӧратыше кок тӱжем утла еҥ лектын.

«Мариэнергон» самырык пашаеҥже-влак дистанцийым сайын эртеныт, тыгак корнышто кудалыштме да лӱдыкшыдымылык правилым палыме шотышто  конкурсыш, тематике почеш акцийыш да спорт флешмобыш ушненыт.

«Эвелин» велокудалыштмашке ушнымаш «Мариэнерго» пашаеҥ-влаклан поро йӱлаш савырнен. Тыгай мероприятий капкылым шуараш да команде шӱлышым пеҥгыдемдаш полша. Ме оласе да республикысе спорт таҥасымашлашке кумылын ушнена», – палемден «Мариэнерго» филиалын директоржо Сергей Хлусов.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: велокудалыштмашке лекше энергетик-влак.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий полат — эн сай полат 

Апрель мучаште Москваште EXPOFORUM  да Российысе спорт объект-влакын ончерышт эртеныт. Форум жапыште кажне ийын палемдалтше Sportsfacilities премийын лауреатше-влакым ойыреныт. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Сертификат уло гын, пачерат лиеш

Звенигово район администрацийым вуйлатыше В.Геронтьев самырык еш-влаклан илыме верым налашлан социальный выплатым ойырымо права нерген свидетельствым торжественно кучыктен. Пиал лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ондалалтме деч аралаш полшышаш

13 июньышто Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев РФ  правительстве председательжын алмаштышыже Виталий Муткон эртарыме селекторный совещанийыш ушнен. Тушто илыме лудаш…

Добавить комментарий