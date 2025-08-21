Кандаш кече шуйна

21-28 августышто Оршанке районышто Успений пайремлан пӧлеклалтше крестный ход эрта.
Тений корныш Юмынаван Владимирский юмоҥажым луктыныт. Тудлан тӱҥалтышым Красная Речка селасе Зосим ден Саватийлан храмыште литругий ыштен. Каласен кодыман, кодшо кечылаште ты храмын ик приделжым Йошкар-Оласе да Марий митрополит Иоанн освятитлен.
Ты илем гыч ырес ден юмоҥам Шулко велке наҥгаеныт, вара Кучко, Табашино, Упшо селалаште, Оршанке посёлкышто лийыт. Крестный ход Кугунурысо Юмын кончымо черкыште мучашлалтеш. Кажне черкыште лийме годым исповедьым, причастийым эрташ, у тунемме ийлан сугыньым налаш лиеш.
Снимкыште: Красная Речка селасе черке у сыным налеш.
Фотом Марий митрополийын воткыл лаштыкше гыч налме.