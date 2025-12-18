Игечым шотыш налман, эркынрак кудалман!

Декабрь тӱҥалтыш гыч але марте шуко корно туткар лиймым шотыш налын, теҥгече республикын Элгӧргӧ паша министерствыштыже тиде йодыш дене пресс-конференций эртаралте.
Журналист-влакын йодышыштлан Марий Элысе МВД-н Кугыжаныш автоинспекций управленийжын начальникшын пашажым шуктышо Андрей Шабалин вашештыш.
Палемдымыж почеш, кажне кудымшо ДТП лум чот луммо да поранан игечылаште лийын.
– Тыгай годым поснак водитель-влак чот тӱткӧ лийшаш улыт. Туге гынат автомобилист-шамыч кокла гыч южышт, игечылан кӧра локтылалтше корным шотыш налде, скоростьым огыт иземде, транспорт кокласе дистанцийым огыт эскере, ваштареш полосашке кудал лектыт.Чыла тидыже кугу туткар марте шукта.
Пытартыш кок арня жапыште корнышто колышо кажне кумшо еҥ, 11 гыч 4-ше – йолешке. Эн чӱчкыдын вашлиялтше амалже – транспорт кудалме велым корно покшеч ошкылмаш. Туткар утларакше пычкемыш жапыште лиеда. Тыгак йолешке-влакын вургемыштышт тулым волгалтарыше пале укелан кӧра туткар чӱчкыдын лиеда. Вес семын каласаш гын, йолешке-шамычынат титакышт уло, – рашемдыш Андрей Шабалин.
Корно туткар лийме амал коклаште тудо ниным поснак палемдыш:
— лӱдыкшыдымӧ огыл скорость дене кудалмаш;
— кудалаш лийме черетым шотыш налдымаш;
— ваштареш полосашке кудал лекмаш, эсогыл тидым ышташ чарыме верлаштат;
— ончылно кудалше, тыгак ончылтен кайыме годым транспорт кокласе дистанцийым шотыш налдымаш;
— водитель-влакынат, йолешке-шамычынат корно движений правилым пудыртымышт.
Тыгак икмыняр туткар водитель-влакын транспорт дене кудалыштме опытышт изи улмылан да йӱшӧ улмыштлан кӧра вашлиялтме нерген ойлыш.
Туткар шукеммым шотыш налын, тудым шагалемдаш манын, Андрей Николаевич ончыкыжым кугыжаныш автоинспекций пашаеҥ-влаклан республикысе олалаште да районлаште ешартыш мероприятийым – рейдым, тӱшка тергымашым – эртараш, патруль наряд-влакым ешараш кӱлмым палемдыш.
Туткарым шагалемдаш манынак, декабрь мучаш гыч У ий пайрем каныш кече-влак мучашлалтмешке, республикыште «Нетрезвый водитель» оперативно-профилактический мероприятий эртаралташ тӱҥалеш.
Любовь Камалетдинова
Авторын фотожо