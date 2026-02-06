Энергетике
Сайын ямдылалтат – сайын ыштет
Кодшо ийын «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» компанийлаште 38 тӱжем утла пашаеҥ квалификацийым нӧлтымӧ да профессионально ямдылалтме курсым эртен.
Тӱҥ тӱткыш производствышто ыштышылан ойыралтын – 33,8 тӱжем пашаеҥ профиль дене келшыше программе почеш тунемын. Тыгак пашам аралыме, пожар да промышленный лӱдыкшыдымылык йодыш эреак кӱлешан – тидын шотышто 21 тӱжем утла еҥ ешартыш шинчымашым налын. Ты радамыштак икымше полышым пуаш туныктышо инструктор-влакым ончыкташ лиеш, нуно Тактике медицине тунемме рӱдерыште ямдылалтыныт.
Тунеммаш очно, дистанционно але кок семынат эртаралтын, тыгодым очный йӧн ончычсо семынак утларак кӱлешан лийын кодын. Пашаеҥ-влак кузе корпоратив рӱдерлаште, тугак профильный тунемме организацийлаште ямдылалтмашым эртеныт. Нунышт Москваште, Санкт-Петербургышто, Брянскыште, Смоленскыште, Тулаште, Орёлышто, Калугаште, Тверьыште, Ижевскыште да моло олаште верланеныт.
Кадрым ямдылыме системыште тӱҥ пашам корпоратив тунемме рӱдер-влак шуктат – кодшо ийын тушто 33 тӱжем еҥ шинчымашым пеҥгыдемден. Идалык мучко материально-технический базым палынак уэмдыме, жаплан келшыше оборудованийым налме, 70 утла у тунемме программым ямдылыме да шыҥдарыме, у технологийлан кумдан эҥертыме.
«Электросеть комплексын пашам ӱшанлын ыштымыже да потребитель-влаклан электровийым кӱрылтыш деч посна ситарен шогымаш энергообъектлаште кече еда тыршыше специалист-влакын сайын ямдылалтмышт дене кылдалтыныт. Сандене ме тунемме базым уэмден шогена, у программым шыҥдарена да производствысо пашаеҥым кӱлын ямдылымылан эҥертена. Мемнан кугу командынан кажне пашаеҥжын усталыкше дене кылдалтын Российысе 20 регионышто энерголӱдыкшыдымылыкна», – каласен «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-лан вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: квалификацийым нӧлтымаш эреак кӱлешан.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.