УВЕР ЙОГЫН

Сайын ямдылалтат – сайын ыштет

Юрий Исаков Комментарий Материалым 44 гана онченыт

Энергетике

Кодшо ийын «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» компанийлаште 38 тӱжем утла пашаеҥ квалификацийым нӧлтымӧ да профессионально ямдылалтме курсым эртен.

Тӱҥ тӱткыш производствышто ыштышылан ойыралтын – 33,8 тӱжем пашаеҥ профиль дене келшыше программе почеш тунемын. Тыгак пашам аралыме, пожар да промышленный лӱдыкшыдымылык йодыш эреак кӱлешан – тидын шотышто 21 тӱжем утла еҥ ешартыш шинчымашым налын. Ты радамыштак икымше полышым пуаш туныктышо инструктор-влакым ончыкташ лиеш, нуно Тактике медицине тунемме рӱдерыште ямдылалтыныт.

Тунеммаш очно, дистанционно але кок семынат эртаралтын, тыгодым очный йӧн ончычсо семынак утларак кӱлешан лийын кодын. Пашаеҥ-влак кузе корпоратив рӱдерлаште, тугак профильный тунемме организацийлаште ямдылалтмашым эртеныт. Нунышт Москваште, Санкт-Петербургышто, Брянскыште, Смоленскыште, Тулаште, Орёлышто, Калугаште, Тверьыште, Ижевскыште да моло олаште верланеныт.

Кадрым ямдылыме системыште тӱҥ пашам корпоратив тунемме рӱдер-влак шуктат – кодшо ийын тушто 33 тӱжем еҥ шинчымашым пеҥгыдемден. Идалык мучко материально-технический базым палынак уэмдыме, жаплан келшыше оборудованийым налме, 70 утла у тунемме программым ямдылыме да шыҥдарыме, у технологийлан кумдан эҥертыме.

«Электросеть  комплексын пашам ӱшанлын ыштымыже да потребитель-влаклан электровийым кӱрылтыш деч посна ситарен шогымаш энергообъектлаште кече еда тыршыше специалист-влакын сайын ямдылалтмышт дене кылдалтыныт. Сандене ме тунемме базым уэмден шогена, у программым шыҥдарена да производствысо пашаеҥым кӱлын ямдылымылан эҥертена. Мемнан кугу командынан кажне пашаеҥжын усталыкше дене кылдалтын Российысе 20 регионышто энерголӱдыкшыдымылыкна», – каласен «Рӱдӧ да Юл кундем Россеть» ПАО-лан вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: квалификацийым нӧлтымаш эреак кӱлешан.

Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.

