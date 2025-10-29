Калык-влакым ушышо муро-влак

Юл кундем федерал округышто #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны.
С любовью из Приволжья» проект шке пашажым тӱналеш.
Тимур Ведерниковын проектшын вуйлатыме командыже куд тылзе жапыште округыш пурышо 14 регионыш миен коштын. Тыге проектыш регионын чыла субъектше гыч 400 утла солист ден творческий коллектив ушненыт.
Таче, 29 октябрьыште, «Течет река Волга» мурын видеороликшын премьерже лектын. Тудым мураш гына тӱҥалше ден кумдан палыме мурызо-шамыч йоҥгалтарат. Мутлан, Российын сулло артистше Ольга Кормухина, Мордовийын сулло артистше, «САДко» фолк-группын солистше Александр Бардин, «Парк Горького» группын лидерже Алексей Белов, «Душа России» руш калык хор (вуйлатышыже да хормейстерже — Юрий Крылов), Татарстан Республикын кугыжаныш камерный хоржо ( художественный вуйлатышыже — Татарстан сымыктышын сулло деятельже Миляуш Таминдаров), «Волга-фолк Бэнд» музыкант-виртуоз-влакын творческий коллективышт (вуйлатышышт — Дмитрий Буцыков). Нунын коклаште Марий Элын калык артистше Михаил Мосунов, Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш Марий Эл кугыжаныш премийын лауреатше Светлана Яндукова, кӱслезе-влакын «Чинчывий» ансамбльышт.
Российын сулло артистше Ольга Кормухина: «Тиде муро йӧратыме гына огыл, илышыштем ик эн тӱҥ верым налеш. Тудо мылам изинек палыме да йоратыме. Ты мурым ача-авам, йолташем-шамыч муреныт. Тудо волгыдо шижмашым ылыжта, патрит шӱлышым луктеш. А чумыр проект нерген ойлаш гын, тиде элнан ик эн сай сем проектше-влак кокла гыч иктыже, вет тудо мемнам уша. Алексей Белов дене тушто участвоватлымылан моткоч куанена да кугешнена. Проект умбакыжат илаш тӱналеш манын ӱшанена».
Марий Элын калык артистше, музыкант Михаил Мосунов:
‒ Мыланна мурымо партийна нерген нимом ончылгоч каласен огытыл, сандене импровизироватлаш, проектын авторжо-влакын темлыме аранжировко почеш тӱрлӧ йоҥгалтмашым тергаш ончаш логалын. Ольга Кормухина да Алексей Белов дене пырля пашам ышташ тӱҥалына манын, пален омыл. Мый шкежат рок музык дене заниматлем, сандене нунын дене пырля мураш мылам пиал лийын.
Проект сай лектын, шонем. Тыгайже кызыт поснак кӱлеш, адакшым соцсетьлаште веле огыл, рӱдӧ канал денат ончыкташ кӱлешан. Тиде мемнан тӱвырана, тудо кугешнымашым, пагалымашым луткеш, чоным ырыкта, «Течёт река Волга» мурым ик тукым веле огыл пала.
Самырык-влаклан Олык Ипай лӱмеш Марий Эл кугыжаныш премийын лауреатше Светлана Яндукова:
‒ «Течёт река Волга» мурым Юл кундем федеральный округлан таклан огыл ойырымо, шотлем. Ты эҥер изирак чотан калык-влакым шке йырже ушен. Семжат, мутшат моткоч виян улыт да тачысе пагытыште моткоч кӱлешан улыт. Тудо эн волгыдо шижмашым ылыжта, шке калык вожым, Шочмо элым кугу элнам йӧраташ туныкта. Тудым Юл кундем федеральный округын гимнжыланат шотлаш лиеш.
Тиде проект виян, калык-влакым ушышо проект. Тудо мыланна Российнан куатшым да элыштына мыняр талантан еҥ илымым ончыктен! Норгӧ да кугурак ийготан-влакынат йӱкышт чапле! Ты проектыш ушнымо мылам вучыдымо, но тунамак куанле лийын. Марий Элын калык артистше Михаил Мосунов дене пырля дуэт дене муренна. Йӱкна иктыш ушнен да моторын, куатлын йоҥгалтын.
Кӱслезе-влакын «Чинчывий» ансамбльыштым вуйлатыше Марина Завойскина:
– Мыланна муро-влакым возымо йӧн моткоч келшен. Ведерников шкежак гитар ден шоктен, а ме – кӱсле дене. Иканаште огыл, а ужаш дене возенна. Ты проект пеш ойыртемалтше да чапле. Тудо тӱрлӧ эл гыч мурызо-влакым пырля ушен. А кӱслем ты проектыште ончыктымо кугешнымаш кумылым луктеш. «Течёт река Волга» муро патриот шӱлышым ылыжта. Тудым изинек палем. А кӱсле дене тудым шокташ поснак куанле.
Видеоролик-влакым «Марийская правда» газетын воткыл лаштыкыштыже, #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын лаштыклаштыже, тыгак Вконтакте воткылын официальный тӱшкаштыже ончаш лиеш. Проект тӱвыра инициативе Президент фондын, РФ президентын ПФО-што полномочный представительжын аппаратшын да «ДНК России»проектын полшымышт дене илышыш шыҥдаралтын.
