УВЕР ЙОГЫН

Тергымаш умбакыже шуйна

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 14 гана онченыт

Марий Элыште школышто тунемше-влаклан всероссийский олимпиадын регионысо этапше умбакыже шуйна. 18-19 январьыште 9-11-ше классыште тунемше 26 ӱдыр-рвезе химий дене шинчымашым тергеныт.

Икымше турышто нуно теорийым палымыштым ончыктеныт гын, кокымшышто практике лийын: Марий кугыжаныш университетын лабораторийыштыже неле экспериментальный задаче-влакым решатленыт.

Ушештарена, ӱмаште тиде предмет дене всероссийский олимпиадын пытартыш этапыштыже Марий Эл гыч У Торъял кыдалаш школын тунемшыже Григорий Ложкин призан верым сеҥен налын. Кызыт рвезе Москвасе М.В.Ломоносов лӱмеш кугыжаныш университетыште тунемеш.

О.МОШКИНА

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