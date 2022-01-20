Тергымаш умбакыже шуйна

Марий Элыште школышто тунемше-влаклан всероссийский олимпиадын регионысо этапше умбакыже шуйна. 18-19 январьыште 9-11-ше классыште тунемше 26 ӱдыр-рвезе химий дене шинчымашым тергеныт.
Икымше турышто нуно теорийым палымыштым ончыктеныт гын, кокымшышто практике лийын: Марий кугыжаныш университетын лабораторийыштыже неле экспериментальный задаче-влакым решатленыт.
Ушештарена, ӱмаште тиде предмет дене всероссийский олимпиадын пытартыш этапыштыже Марий Эл гыч У Торъял кыдалаш школын тунемшыже Григорий Ложкин призан верым сеҥен налын. Кызыт рвезе Москвасе М.В.Ломоносов лӱмеш кугыжаныш университетыште тунемеш.
О.МОШКИНА