#МУЗЫКАВМЕСТЕ проект «Матушка-Земля» мурым калык ончыко аклаш луктеш
Ты муро дене «Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» проект мучашлалтеш. «Матушка-Земля» мурым ты гана Юл кундемыште илыше калык-влак шке йылмышт дене йоҥгалтареныт.
Тиде композиций тошто сем ден тачысе илышлан келшен толшо аранжировкым пырля ушнен, калык мурын чонжым арален коден кертын. Шым йылме дене (марла, чувашла, мордва йылмыла, татарла, рушла, баширла, удмуртла) йоҥгалтарыме ты мурылан шкешотан ойыртемым пуртен.
Клипыште тошто калык семым колаш, , калык вургемым, акрет семӱзгарым (марий шӱвыр, гармонь, билофон) ужаш лиеш.
«Песни Великой Страны. С любовью из Приволжья» кугу проектыш 400 утла артист ушнен. Ты проект куд тылзе шуйнен. Тушко шым муро пура: «Течет река Волга», «Гляжу в озера синие», «Как молоды мы были», «Вместе весело шагать», «Наш сосед», «Так случилось – мужчины ушли» да «Матушка-Земля».
«Матушка-Земля» мурым тӱҥалше мурызо ден лӱмлӧ артист-влакат йоҥгалтарат. Марий Эл гыч артист-влак коклаште, кинорежиссер, рэпер Денис Шаблийым, М.Шкетан лӱмеш драмтеатрын артистше, Марий Элын сулло артистше Сергей Даниловым, мурызо Надежда Крыловам, «Марий Эл» кугыжаныш ансамбльым палемдаш лиеш.
Кинорежиссер, рэпер Денис Шаблий:
– «Музыкавместе» проектын вийже – Российын чыла луклаж гыч артист ден музыкант-влакым ушымаште. Тиде мозаикын ужашыже лийын кертме мыйым кугешнаш тарата. Ты проектыште пашам ыштымем кужу жаплан шарнаш кодеш. «Матушка-земля» мурым йоҥгалтараш тӱҥалмем нерген проектын продюсерже Тимур Ведерников деч звукозапись студийыштак пален налынам. Мурышто речитатив уке. Сандене шке куплетем студийыштак возаш ойырымо икмыняр минутышто шонен луктынам.
Мо тышеч лектын – клипыште ужыда.
Марий Элын калык артистше Сергей Данилов:
– Оҥай проект. Войзымо паша писын эртен, Тимур Ведерниковын командыже –профессионал улыт. Нунын дене пашам ышташ куштылго. Клипыште шӱвырым шоктенам. Ты семӱзгар дене мыйын партийлан тональностьым ойырен налаш неле улмаш, но ме тидым ыштен кертынна. Организатор-влаклан марий шӱвырын йоҥгалтмыже моткоч келшен.
Мурызо Надежда Крылова:
– «Матушка-Земля» мурым шукертак марла мурынем ыле. Светлана Архипова текстым кусарен. Йолташем проектлан мурын марий версийжым кычалме нерген уверым ужын, ушнаш темлен. Тимур Ведерниковын командыж дене каҥашенна да возаш пижна. Профессионал-влак дене пашам ышташ куанле да куштылго. Клипым Изи Какшан Эҥер серыште войзеныт, тушто мый марий калык вургемым чиенам.
«Марий Эл» Кугыжаныш куштышо ансамбльын художественный вуйлатышыже Александр Селиванов:
– Клипым июньышто Чарла кремльыште войзенна. Паша пеш писын да кӱлеш семын эртен, игечыжат сай лийын. Чылажат икымше дубль гычак лектын. Шернур пайрем композицийым «Матушка-Земля» сем почеш куштенна. Организатор-влаклан келшен, мыланнат.
Мутат уке, клипыште войзалташ да Юл кундем федеральный округысо проектыште республикым ончыкташ йӧным пуымо кугешнаш тарата. «Марий Эл» куштышо ансамбль – тиде республикнан брендше, санденак коллективнам ты проектыш ӱжыныт. Мо оҥайже, клипым войзымо деч ончыч коллективлан лачак у костюмым ургеныт. Тыге клипыште сценылык вургемнан «премьерже» лийын.
Видеороликым #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын лаштыклаштыже, тыгак Вконтакте воткылыште проектын официальный тӱшкаштыже ончаш лиеш.
Тиде кугу проект Тӱвыра инициативын президент фондын, ПФО-што Россий Федераций президентын полномочный представительын аппаратшын да «ДНК России» проектын полшымышт дене илышыш шыҥдаралтын.