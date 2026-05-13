Кӧршӧк утен гын

Йошкар-Оласе Ботанический садыште «Кӧршӧкым садыш пӧртылтыза» акцийым увертареныт.
Тушко садыште кӧршӧкыш шындыме кушкылым налше-влакым ушнаш ӱжыт. Кушкылжым шке пакчаш шындымеке, кӧршӧкшым оза-влак тӱҥ шотышто шӱкшакым погымо контейнерыш луктын кудалтат. Сандене сад пашаеҥ-влак, тудым угыч кучылташ манын, пӧртылташ йодыт. Экологий велымат тыге ышташ пайдалырак.
Снимкыште: пӧтылтымӧ кӧршӧк-влакым погаш садыш пурымаштак лӱмын контейнерым келыштарыме.
Ботанический садын воткыл лаштыкше гыч налме фото.