ЭКОЛОГИЙ

Кӧршӧк утен гын

Светлана Носова Комментарий Материалым 36 гана онченыт

Йошкар-Оласе Ботанический садыште «Кӧршӧкым садыш пӧртылтыза» акцийым увертареныт.

 Тушко садыште кӧршӧкыш шындыме кушкылым налше-влакым ушнаш ӱжыт. Кушкылжым шке пакчаш шындымеке, кӧршӧкшым оза-влак тӱҥ шотышто шӱкшакым погымо контейнерыш луктын кудалтат. Сандене сад пашаеҥ-влак, тудым угыч кучылташ манын, пӧртылташ йодыт. Экологий велымат тыге ышташ пайдалырак.

Снимкыште: пӧтылтымӧ кӧршӧк-влакым погаш садыш пурымаштак лӱмын контейнерым келыштарыме.

Ботанический садын воткыл лаштыкше гыч налме фото.

