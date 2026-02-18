Йылме фестивальыш ушныза!

20 февральыште Йошкар-Олаште «Лингва-территория» йылме фестиваль лиеш.
Шочмо йылмын тӱнямбал кечыже вашеш, тыгак Тӱп калык-влакын йылмыштлан пӧлеклалтше тӱнямбал пайремлан лу ий теммым да Российысе калык-влак икоян улмо идалыкым палемдыме кышкарыште эртаралтше мероприятий Марий кугыжаныш университетыште 11.00 шагатлан почылтеш.
Тиде вузышто кызыт Российын 60 регионжо да тӱнямбалсе 45 эл гыч студент-влак тунемыт. Тышеч фестивальыште коло наре презентаций лиеш: Российыште, Европышто, Азийыште да Африкыште илыше тӱрлӧ калыкын шочшыжо-влак шке йылмышт, тӱвырашт, йӱлашт, вургемышт дене палдараш тӱҥалыт. Уна-шамычлан тӱня мучко ик эн кумдан шарлыше кызытсе але шуэн вашлиялтше йылме-влак нерген пален налаш йӧн лиеш.
Фестивальым Марий Эл Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын да Марий кугыжаныш университетын полшымышт дене Республикысе марий тӱвыра рӱдер эртара.
Г.Кожевникова
Фотом Республикысе марий тӱвыра рӱдерын сайтше гыч налме