УВЕР ЙОГЫН

Йылме фестивальыш ушныза!

Материалым 29 гана онченыт

 

20 февральыште Йошкар-Олаште «Лингва-территория» йылме фестиваль лиеш.

Шочмо йылмын тӱнямбал кечыже вашеш, тыгак Тӱп калык-влакын йылмыштлан пӧлеклалтше тӱнямбал пайремлан лу ий теммым да Российысе калык-влак икоян улмо идалыкым палемдыме кышкарыште  эртаралтше мероприятий Марий кугыжаныш университетыште 11.00 шагатлан почылтеш.

Тиде вузышто кызыт Российын 60 регионжо да тӱнямбалсе 45 эл гыч студент-влак тунемыт. Тышеч фестивальыште коло наре презентаций лиеш: Российыште, Европышто, Азийыште да Африкыште илыше тӱрлӧ калыкын шочшыжо-влак  шке йылмышт, тӱвырашт, йӱлашт, вургемышт дене палдараш тӱҥалыт. Уна-шамычлан тӱня мучко ик эн кумдан шарлыше кызытсе  але шуэн вашлиялтше йылме-влак нерген пален налаш йӧн лиеш.

Фестивальым Марий Эл Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствын да Марий кугыжаныш университетын полшымышт дене Республикысе марий тӱвыра рӱдер эртара.

Г.Кожевникова

Фотом Республикысе марий тӱвыра рӱдерын сайтше гыч налме

УВЕР ЙОГЫН

Стационарыште 400 утла черле эмлалтеш

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын увертарымыж почеш, пытартыш суткаште республикысе инфекционный стационарла гыч эше 28 пациентым мӧҥгӧ колтымо. Ты лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

Утларакше икте-весе коклаште шаркалыме

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемжын палемдымыж почеш, эртыше суткаште республикыштына у коронавирус инфекций дене черланыме 22 случайым регистрироватлыме, тышечын иктыжым лудаш…

УВЕР ЙОГЫН

Фототур: «Кугу Какшан» вуча

«Кугу Какшан» заповедник тений 25 ияш лӱмгечыжым палемдыме амал дене пӱртӱсым войзаш йӧратыше фотограф-влакым фототурыш ушнаш ӱжеш. 

