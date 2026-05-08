УВЕР ЙОГЫН

Йот студент-влак сар дене кылдалтше еш историйышт, кугезе кочаштын подвигышт нерген каласкаленыт

Лидия Шабдарова

Йошкар-Оласе «Герои Отечества» тоштер-патриотический рӱдерыште Кугу Отечественный сарыште Сеҥымашлан 81 ий темме вашеш тӱнямбал кӱкшытан «йыргешке» ӱстел эртен. Тушто Марий кугыжаныш университетыште тунемше йот студент-влак — Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан гыч ӱдыр-рвезе-шамыч — Кугу Отечественный сар дене кылдалтше еш историйышт, кугезе кочаштын подвигышт нерген каласкаленыт.

Участник-влак ешыштышт аралалт кодшо тошто фотом, фронт гыч серышым да еш архивла гыч моло документ-влакын копийыштым ончыктеныт. Ик студент Таджикистаныште Кугу Отечественный сарын 206 ветеранже илыме нерген уверым конден, да шукыштын боевой медальышт аралалт кодын манын палемден.

Материалым погымо годым  студент-влак родо-тукымыштым йодыштыныт, верысе архив-влак дене пашам ыштеныт, тоштер ден мемориаллашке коштыныт.  Ешартыш уверым «Память народа» онлайн‑платформышто кычалыныт.

