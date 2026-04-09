Йошкар-Олаште унам тутлын сийлат

Марий Элыште турист сезон 18 апрельыште почылтеш.
Ты кечын Йошкар-Олаш Самара гыч турист поезд толеш. «ВкусноЙошка» проект кышкарыште рӱдоланам ончал савырнаш 450 еҥ кумылым ончыктен. Промышленность, экономике вияҥмаш да сатулымаш министр Владимир Халюзин ты шотыштак Тазалыкым аралымаш министерствын, Госавтоинспекцийын, Водоканалын, Туризмым вияҥдымаш шотышто агентствын, оласе администрацийын, туроператор-влакын еҥыштлан совещанийым эртарен. Мутланымаш Йошкар-Олаш толшо турист-шамычлан йӧнан лийже манын шуктымо паша нерген каен.
Ушештарен кодыман, икмыняр ий ончыч «ВкусноЙошка» турист маршрут «Идалыкын маршрутшо» всероссийский премийын «Эн сай кӱртньыгорно тур» номинацийыштыже гран-прим сеҥен налын ыле.
Снимкыште: Йошкар-Олаште Моско Кремльын ик башньыжым ушештарыше Спасский башне уло.
Светлана Носован фотожо.