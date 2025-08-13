Туризм

«Йошка еш» вуча

Светлана Носова Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

16-17 августышто Медведево ипподромышто регион-влак кокласе «Йошка еш» III гастрономий фестиваль эрташ тӱҥалеш.

 Еҥ-влаклан тушко логалаш йӧнан лийже манын, организатор-влак ончылгоч шоналтеныт. 9 гыч 20 шагат марте кажне шагатыште тушко автобус кошташ тӱҥалеш: Чарла кремль, В.И.Ленин лӱмеш площадь, Патриарший площадь (Турист-увер рӱдерын офисше), «Эссен» да «Zelen» ужалыме рӱдерласе парковко деч.

Тенийысе фестивальын темыже: «Вож да под». Фестивальын участникше, вес регионла гычат лийыт. А шеф-повар-влак Юл кундемысе калык-влакын кочкышыштым шке семын ямдылаш тӱҥалыт. Тыгак кочкышым ямдылыме мастер-класс-влак, тулото воктене этно-шоу, концерт эртат, фотозоно, итерактивный площадке-влак пашам ышташ, лотерейым эртараш тӱҥалыт. «Российын гастрономий картше» проект кышкарыште  10 наре кочкыш да йӱыш дене палдарышаш улыт.

Снимкыште: кодшо ийысе фестиваль годым

Светлана Носован фотожо.


