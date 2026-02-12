«Йошка еш» – сеҥыше-влак радамыште

XV Евразийский Ивент Форумышто EFEA AWARDS премийым сеҥыше-влакым торжественно палемденыт.
Сеҥыше-влакым Российысе СМИ-лаште ушештаралтмышт почеш ойырен налыныт. Тиде радамыш эксперт ден рынке участник-влакын кӱкшӧ акыштым налше тӱрлӧ кугу ончер, конгресс, мероприятий ден фестиваль-влак логалыныт.
Премий дене палемдалтше радамыште – Марий Элыште эртаралтше «Йошка Еш» гастрономий фестиваль. «Туризм да унам вашлиймаш» национальный проект кышкарыште илышыш шыҥдарыме ты кугу мероприятий республикыш толшо турист ден уна-шамычым шкенан кундемнан ойыртемже, калыкнан йӱлаже да кочкышыжо дене палдараш йӧным почын.
Тений «Йошка Еш» гастрономий фестиваль 15-16 августышто эрташ тӱҥалеш. Тудын темыже – «Чодыран тымык йӱкшӧ». Мом чодыра мыланна пуа, да чыла тидлан тауштен, тудым кузе кочкышлан кучылташ лиеш – лач тиде тӱҥ лиеш.
Чодыра дене кылдалтше темыже амал деч посна лектын огыл. Марий калыклан чодыра акрет годсек эҥертыш лийын: пукшен, йӱктен, чиктен, эмлен, тушман деч арален, пӱртӱсым шотлаш, аралаш, таушташ туныктен. Марий еҥ эре пален – тудо шкежат пӱртӱсын ужашыже. Пушеҥге-влак юмо дене тӧр улыт, нунын деч шулыкым йодыныт, амал деч посна тӱкен, тургыжландарен огытыл. Марий-влак Чодыра Оза, Пӱртӱс-Ава деч шке илышыштым виктараш йодыныт. Тидымак шотыш налшаш улыт уло Россий гыч толшо тӱрлӧ калыкын участникше – шеф-повар-влак. Оҥай лийшаш тенийысе фестиваль.
