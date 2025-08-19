«Йошка Еш» элнан чумыр тамжым ушен

16-17 августышто регион-влак кӱкшытан «Йошка Еш» кумшо гастрономий фестиваль ты гана Медведево ипподромышто эртен.
Участник-влакым саламлышыжла регион вуйлатыше Юрий Зайцев палемден: «Кава йымалне ме ик площадкым ямдыленна, тусо ик кугу «кухньышто» кумда элнан тӱрлӧ йӱлаже вашлиялтыт. Тений фестивальын географийже чотак кумдаҥын. Икымше гана мемнан деке Мурманск, Камчатке, Карелий, Якутий, Дагестан, Хакасий гыч уна-влак толыныт».
Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин организатор-влаклан мероприятийым сайын эртарымылан, ресторатор-влаклан шке калыкыштын эн сай гастрономий йӱлаштым ончыктымылан тауштен.
Кочкыш пайремыш Российын 12 регионжо гыч 50 наре кулинар мастар ушнен. Фестиваль «Туризм да унам вашлиймаш» национальный проект, Россий Федерацийын Экономике вияҥмаш министерствыжын туризмым вияҥдымашке виктаралтше регион-влаклан событий дене кылдалтше мероприятий-влакым эртараш полшышо единый субсидий да «Российын гастрономий картше» федерал проект полшымо дене эртаралтын.
Тений фестивальын темыже «Вож да под» маналтын. Участник-влак, тукым гыч тукымыш куснышо рецепт-влакым кучылтын, кызытсе жаплан келшыше кочкышым ямдыленыт, кажныже шкенжын калыкшын, кундемжын ойыртемыштым ончыкташ тыршен.
Марий Эл гычат ятыр участник лийын: «Мари» сийгудо, «Чебуречек», «Марпотребсоюз», «Простая еда», «Лапатевмытын аквафермышт» да икмыняр молат. Йошкар-Оласе «Теплая речка» трактирын озаже-влак тӱнямбал рекодым шынденыт, нуно иканаште 1111 покогыльым шолтеныт. Кочкышым эсогыл «Достояние нации» сеҥымаш да рекорд тӱнямбал реестрыш пуртеныт.
Фестивальыште чесым ямдылыше-влак коклаште икымше верыш Удмуртий гыч одо кухньо сетьым кучышо Ирина ден Алексей Вотинцевмыт («Перепечкин» бренд) лектыныт. Кокымшо верым Дагестан гыч «Дагестанская лавка» сеҥен налын. Тӱрлӧ кӧргашан кочкышыштым тамлаш черет эре шоген. Кумшо верым «Хакасий – путешествие со вкусом» (Хакасий Республике) налын.
Тыгак фестивальын участникше-влак кокла гыч эн шуко йӱкым погышым интернет йӱклымаш гоч ойыреныт. Саха Республик (Якутий) гыч «Тыгын Дархан» ресторанын озашт сеҥеныт.
Фестиваль годым туризм индустрийым вияҥдыше-влаклан «йыргешке ӱстел» эртен. Тушто верлаште турист инфраструктурым вияҥдыме йодышым каҥашеныт, икте-весым паша опыт дене палдареныт.
Фестивальыш «Российын гастрономий картше» проектлан вуйын шогышо Екатерина Шаповалова шкежат толын ыле. Ойыртемалтше предприятий-влакым кажне гана ты проектын радамышкыже пуртат. Кодшо ийын тыгай сеҥыше «Теплая речка» трактир лийын.
Кок кечынжат мероприятийым республикысе районла гыч кондымо кудо-влак сӧрастареныт. Кажныштыже верысе калыкын йӱлаже, ыштыш-кучышыжо, усталыкше дене палдареныт.
Россий калык-влакын ассамблейыштын регионысо пӧлкажын еҥже-влак «Келшымаш кудым» ямдыленыт. Организацийын тӱрлӧ национальностян еҥже-влак ӱстембаке шке калык кочкышыштым погеныт. Регион вуйлатыше Юрий Зайцев, Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин да моло официал еҥ-влакат тушто лийыныт. Регионысо пӧлкам вуйлатыше Лариса Яковлеван ойлымыж почеш, ассамблей Марий Элыште илыше калык-влакын кочкышышт, мурымаш-куштымашышт да шке чиемышт дене гастрофестивальлан ойыртемалтше тӱсым пурташ тыршен.
Снимкыште: фестивальын участникше-влак пырля
Светлана Носован фотожо.
