Ойыртемалтынна

Москошто Турист фильм тӱнямбал фестивальын нылымше этапыштыже Марий Эл ойыртемалтше-влак радамыш логалын.
Чылаже конкурсыш 16 эл гыч 175 видеопроект пурен. Роликлаште туризм ден тӱвыра поянлык сферыште эн сай сеҥымаш-влак нерген ойлалтеш.
Марий Эл икмыняр номинацийыште палемдалтын:
«Документальный фильм-влак» категорийыште «Черемис рапсодий» проект жюрим ӧрыктарен да сеҥышыш лектын.
«Регион-влак» номинацийыште «Вслух» проект кумшо верыш лектын. Ролик марий пӱртӱс да тӱвыра дене палдара.
«Гастрономий туризм» номинацийыште Марий Элын кокымшо вер. Автор-влак регион-влак кӱкшытан «Йошка еш» гастрономий фестивальым ончыктеныт.
«Этнический туризм» номинацийыште иканаште кок проектна: «Марийская традиционная свадьба» да «Этнический туризм в Республике Марий Эл» – кумшо верым пайленыт.
«Кӱчык метражан фильм-влак» номинацийыште «Звуки города» аудиопрогулко 3-шо верым сеҥен налын.
Светлана Носова
Фотом республикысе Промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.