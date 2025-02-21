Туризм

Ойыртемалтынна

Светлана Носова Comment(0) Материалым 18 гана онченыт

Москошто Турист фильм тӱнямбал фестивальын нылымше этапыштыже Марий Эл ойыртемалтше-влак радамыш логалын.

Чылаже конкурсыш 16 эл гыч 175 видеопроект пурен. Роликлаште туризм ден тӱвыра поянлык сферыште эн сай сеҥымаш-влак нерген ойлалтеш.

Марий Эл икмыняр номинацийыште палемдалтын:

«Документальный фильм-влак» категорийыште «Черемис рапсодий» проект жюрим ӧрыктарен да сеҥышыш лектын.

«Регион-влак» номинацийыште «Вслух» проект кумшо верыш лектын. Ролик марий пӱртӱс да тӱвыра дене палдара.

 «Гастрономий туризм» номинацийыште Марий Элын кокымшо вер. Автор-влак регион-влак кӱкшытан «Йошка еш»  гастрономий фестивальым ончыктеныт.

 «Этнический туризм» номинацийыште иканаште кок проектна: «Марийская традиционная свадьба» да «Этнический туризм в Республике Марий Эл» – кумшо верым пайленыт.

«Кӱчык метражан фильм-влак» номинацийыште «Звуки города» аудиопрогулко 3-шо верым сеҥен налын.

Светлана Носова

Фотом республикысе Промышленность, экономике вияҥмаш да торговльо министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

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