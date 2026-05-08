Акций
Йӧраташ да кугешнаш кумылаҥда
«Мариэнергон» Самырык-влак советше «Георгиевский тасма» акцийым эртарен.
Советын еҥже-шамыч Марий Эл Республикын самырык-влак политике комитетшын представительлаж дене пырля Сеҥымаш кече вашеш Йошкар-Ола уремлашке тыгай акций дене лектыныт. Нуно олаште илыше-влаклан Сеҥымаш символын мом ончыктымыжо да историй кӱкшытан акше нерген каласкаленыт, тидын дене самырык-влак коклаште элым йӧратыме шӱлышым нӧлталаш кӱлмӧ нерген мутым тарватеныт.
Полшаш кумылаҥше волонтёр-влак георгиевский тасмам пуэденыт да кузе чын пижыкташ кӱлмӧ нерген умылтареныт. Вет тиде тыглай тасма огыл, а патырлык ден пеҥгыдылыкым ончыктышо, ончыкылык тукымлан тыныслыкым арален кодышо-влакым шарныктарыше символ.
Акций олаште илыше-влак коклаште нӧлтшӧ кумылым тарватен: нуно Кугу Отечественный сар жапыште фронтышто кредалше да тылыште тыршыше шке родо-тукымышт нерген порын да кугешнен шарналтеныт.
Георгиевский тасма – тиде шарныктыш да кугешнен аклыме пале. Тудо самырык тукымым ветеран-влакын подвигыштым пагален шарналташ таратышаш. «Мариэнергон» самырык пашаеҥже-влак тыгай акцийыш эреак чолган ушнат, вет тиде Шочмо элнам йӧраташ да калыкнан геройло ошкылжо дене кугешнаш кумылаҥда, ойлат энергетик-влак.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Самырык-влак советын еҥже-шамыч акцийыш лектыныт.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.