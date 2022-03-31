Йодышда уло – вашештат

Марий Элын тӱҥ суд приставше Анатолий Иванов ден Айдемын праваже шотышто республикын уполномоченныйже Фанис Мухаметгалиев еҥ-влаклан приемым иквереш эртареныт.

Суд пристав-влакын федеральный службыжын Марий Элысе управленийжын пресс-службыжын палдарымыж почеш, ведомствышто уэш еҥ-влаклан приемым эртараш тӱҥалыныт. Тидым оласе да межрайонный отделенийласе дежурный пристав-шамыч шуктат. Тыгодым черетыш ончылгоч возалтман огыл, а вигак мияш лиеш. Лач иктаж-кӧлан тудын исполнительный производствыжым вӱдышӧ суд пристав-исполнитель дене вашлияш кӱлмӧ годым гына ончылгоч возалтман. Тидым Россий ФССП-н официальный интернет-сайтыштыже «Запись на прием» сервис гоч ышташ лиеш. Тыгак тыгай номерлашке йыҥгырташ йӧн уло: 8(8362) 68-49-77, 8(8362) 68-49-91.

Л.Камалетдинова