КУЧЕМ УВЕР

Йодышда уло – вашештат

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 8 гана онченыт

Марий Элын тӱҥ суд приставше Анатолий Иванов ден Айдемын праваже шотышто республикын уполномоченныйже Фанис Мухаметгалиев еҥ-влаклан приемым иквереш эртареныт.

Суд пристав-влакын федеральный службыжын Марий Элысе управленийжын пресс-службыжын палдарымыж почеш, ведомствышто уэш еҥ-влаклан приемым эртараш тӱҥалыныт. Тидым оласе да межрайонный отделенийласе дежурный пристав-шамыч шуктат. Тыгодым черетыш ончылгоч возалтман огыл, а вигак мияш лиеш. Лач иктаж-кӧлан тудын исполнительный производствыжым вӱдышӧ суд пристав-исполнитель дене вашлияш кӱлмӧ годым гына ончылгоч возалтман. Тидым Россий ФССП-н официальный интернет-сайтыштыже «Запись на прием» сервис гоч ышташ лиеш. Тыгак тыгай номерлашке йыҥгырташ йӧн уло: 8(8362) 68-49-77, 8(8362) 68-49-91.

Л.Камалетдинова

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
КУЧЕМ УВЕР

Эше ик министрым паша гыч колтен

Александр Евстифеев правительстве председательын алмаштышыже Вячеслав Пашиным паша гыч колтымым умылтарен.  Марий Эл Республикым вуйлатышын обязанностьшым жаплан шуктышо Александр лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМ УВЕР

Конкурс: Мастарлыкым тергаш йӧн пуалтын

Российын Рӱдӧ сайлымаш комиссийже избирательный права да избирательный процесс, сайлыше-влакын правовой да политический культурыштым нӧлталме, Россий Федерацийыште кугыжаныш кучем лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
КУЧЕМ УВЕР

Корнын кужытшымат от шиж … тудо тӧр гын

Корнын кужытшымат от шиж … тудо тӧр гын 1 июньышто Марий Эл правительствыште республикыштына пӱсӧ да еҥ-влакым ик эн лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий