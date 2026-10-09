ОБРАЗОВАНИЙ

Йочасадыште – агролабораторий

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

Медведево районысо Руэм посёлкысо «Родничок» йочасадыште йоча-влаклан агролабораторий почылтын.

Тиде проектын тӱҥ шонымашыже – мемнан икшыве-шамычым  республикысе экономикын ик эн тӱҥ отрасльже дене палдарымаш.

«Ме эше тӱҥалтыш ошкылым гына ыштенна, но шонымаш шуко. Мемнан фитолампе, пробирке-влак, эсогыл самырык шымлызе-шамычлан вургем улыт. Агролабораторийыште йоча-влаклан занятийым эртараш гына огыл, тыгак шкежат тунемаш тӱҥалына», – ойла йочасадын заведующийже Светлана Зенина.

Тысе педагог-влак у кумдыкышто пашам ышташ тунем лектыныт. Агролабораторий нунылан у образовательный программым ямдылаш да илышыш пурташ йӧным ышта.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

 

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ ШКОЛ ЙОЛГОРНО

«Йоча шинчаш ончалат – илымак шуэш»

  ойла тенийысе «Марий йылмым эн сайын туныктышо-2025» республик кӱкшытан профессионал мастарлык конкурсын финалистше АЛЕНА МОРОЗОВА.  – Алёна Вячеславовна, лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Школлаште подкогыльым пукшаш тӱҥалыт

Йошкар-Оласе школаште тунемше-влаклан марий национальный кочкышым пукшаш тӱҥалыт. Тудым менюш пуртымо шотышто темлымашым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев сайлан лудаш…
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Сай ончыкылыкым тыланен

  И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да искусство колледжын Национальный сымыктыш гимназийыште «Пытартыш йыҥгыр» пайремыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев выпускник-влаклан лудаш…

Добавить комментарий