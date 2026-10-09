Йочасадыште – агролабораторий

Медведево районысо Руэм посёлкысо «Родничок» йочасадыште йоча-влаклан агролабораторий почылтын.
Тиде проектын тӱҥ шонымашыже – мемнан икшыве-шамычым республикысе экономикын ик эн тӱҥ отрасльже дене палдарымаш.
«Ме эше тӱҥалтыш ошкылым гына ыштенна, но шонымаш шуко. Мемнан фитолампе, пробирке-влак, эсогыл самырык шымлызе-шамычлан вургем улыт. Агролабораторийыште йоча-влаклан занятийым эртараш гына огыл, тыгак шкежат тунемаш тӱҥалына», – ойла йочасадын заведующийже Светлана Зенина.
Тысе педагог-влак у кумдыкышто пашам ышташ тунем лектыныт. Агролабораторий нунылан у образовательный программым ямдылаш да илышыш пурташ йӧным ышта.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме.