Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов Советский районысо Вечын селаште верланыше «Колосок» йочасадлан 25 мечым пуэн.
Тиде кечылаште депутат сайлалтме шке округыштыжо – Советский районышто – пашам ышта.
Вечын селасе «Колосок» йочасадыш мийымыж годым парламентарий дошкольный тӧнежлан спорт занятий-влакым эртараш мече наборым пуэн.
Тиде кечынак Александр Смирнов «Калык юрист» мер организацийын специалистше-шамыч дене пырля СВО-н участникше-влак ден нунын ешыштым правовой йодыш дене приниматлыме единый кечын кышкарыштыже Советский районышто илыше калык дене вашлийын мутланен.
Полышым шым еҥ йодын. Нӧлталме йодыш-шамыч СВО-што вуйым пыштыше сарзе-влакын лишыл еҥыштлан палемдалтше выплатым налме, боевой наградылам кучыктымо дене кылдалтыныт. Спецоперацийын демобилизоватлыме участникше-влак сонарлыме пашам кучымо дене кылдалтше правовой йодышлам рашемденыт. СВО участникын ик родыжо ончычсо котельныйын илышлан лӱдыкшым ыштыше кермыч тӱньыкшым кораҥдаш полшаш йодын.
Александр Смирнов, жапым шуйкалыде, чыла йодыш дене пашам ышташ тӱҥалын.
Тылеч посна депутат Советский районышто эртаралтше шарнымаш мероприятийлаште лийын. Райрӱдысӧ кучем орган ден шинчымашым пуымо организаций-влакын еҥышт дене пырля Чап монумент воктеке террорист актлаште колышо-шамычым шарныме лӱмеш пеледышым пыштен.
СВО-н ветеранже тыгак Кужмарий школын выпускникше, 2024 ий 16 январьыште сарзын порысыжым шуктымо годым вуйым пыштыше Александр Рябчиковлан шарнымаш оҥам почмаште участвоватлен.
Маргарита ИВАНОВА
Марий Эл Кугыжаныш Погынын пресс-службыжын фотожо.